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周揚青曬豪宅超巨聖誕樹 網「吐槽一點」：沒啥好羨慕

娛樂新聞組／綜合報導
周揚青爬上聖誕樹裝飾飾品。(取材自微博)
周揚青爬上聖誕樹裝飾飾品。(取材自微博)

網紅周揚青因踢爆前男友羅志祥劈腿、私生活混亂，知名度大開，而她亮麗外表和富家女身分，亦是網友津津樂道話題。近日，周揚青在家中布置了一棵超大聖誕樹，讓網友看了大嘆「人與人之間的差距」，但也有網友叫大家不必羡慕，因為影片中的周揚青穿著厚衣，證明屋子太大一點也不暖。

據悉，周揚青的聖誕樹是許多網友每年必看的焦點，近日，她在抖音上傳了一條家中布置聖誕樹的短片，只見今年的布置以各種糖果裝飾為主題。而聖誕樹目測高達3.5公尺，周揚青必須爬梯才能裝飾，片段一出即登抖音及微博的熱搜。

而周揚青的豪宅再次掀起話題，「富婆的聖誕樹」、「有錢人的世界無法想像」、「她應該羨慕我的貧窮，這是她一輩子也到達不了的」、「我可以在樹上當個小掛件」。

不過，也有網友狂酸，「沒看到周揚青穿著厚衣，證明屋子太大一點也不暖，沒啥好羨慕」，還有人說，「有能力的話，額外貢獻一點援助給甘肅地震的受難同胞或者救援人員，我覺得可能才是有意義的平安夜。」

對此，周揚青回應：「是啊，但你怎麼知道我沒有捐贈…有沒有可能我喜歡po聖誕樹但不喜歡po捐贈。」委婉反駁了網友質疑。

眾所周知，周揚青家境優渥，她曾曬過北京豪宅中的電影院，還有專門放公仔的地方，挑高又寬敞的空間，讓人驚嘆不已，

周揚青 抖音 電影院

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