劇版「左耳」延8年播 女主角少女變人妻

米咪飾演左耳聽不到的高二生李珥。（取材自微博）

已故台灣金鐘導演陳慧翎生前拍攝的陸劇「左耳」，壓了8年才終於播出，女主角米咪，不但從當年22歲已邁入3字頭，甚至還變人妻，她也在微博 感慨表示：「壓了8年的戲恰好在我剛結婚之後播出，結束了這長長的等待，了卻了我步入演員生涯之後最大的遺憾。」、「這是我青春的落幕，也將是我另一段人生旅程的開始。」

「左耳」源自有「青春文學掌門人」之稱的知名作家饒雪漫同名小說，曾被蘇有朋 改編為電影，為了最大化還原小說，2015年電視版開拍，找來陳慧翎執導，2017年一度定檔要播卻從此沉寂。

日前無預警公開，蘇有朋轉發饒雪漫微博特別推薦，「『左耳』作為一代人的經典青春回憶，靠的是雪漫孜孜不倦的創作和用心的人物刻畫，至今在我心頭縈繞，遲遲不散。『醫學專家說，左耳靠近心臟，甜言蜜語要說給左耳聽』，期待劇版左耳空降，帶回你最初的悸動！」

饒雪漫則是感嘆陳慧翎等不到播出，「這些遺憾是我心裡無法填補的黑洞，讓我一度失去表達的慾望和熱情，甚至失語。」但看到播出後評價不俗，她標註陳慧翎寫下：「慧翎導演，您的付出很值得，希望您也能感受到大家對劇版左耳的愛。」

飾演女配角黎吧啦的馬吟吟則回憶，當年剛比完「中國好聲音 4」，收到電視劇選角通知還以為是詐騙，第一部戲不知道怎麼演哭戲，直到導演走向她，「慧翎看穿了我的困惑和焦慮，她輕輕走來，用小臂環住我緊繃的肩膀，溫柔堅定地看著我的眼睛『吧啦...』呼啦，水井中泛起我無法明狀似乎壓抑許久的情緒，她好像可以和我心中的悲喜相通！ 這位導演會承載我的脆弱」。並懷念說：「慧翎導演像吧啦一樣，她已缺席卻永遠在場。」

時隔8年，日前主要演員米咪、鄭凱、黃仁德、翁虹等人在饒雪漫生日當天重新聚首，同時紀念導演陳慧翎，特別留了一個貼著陳慧翎名牌的位置，椅子上則擺上了花束。眾人一同觀看電視版「左耳」。