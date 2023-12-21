霍建華上海拍戲 街頭被捕獲 素顏模樣驚人

霍建華在中國工作，常有粉絲上前打招呼。（取材自微博）

男神霍建華自「如懿傳」後銷聲匿跡了快五年沒拍新戲，多在家當奶爸照顧女兒。近期他頻頻復出拍新戲，先是拍攝和劉亦菲 的「玫瑰故事」，緊接著就拍「他為什麼依然單身」。有粉絲遇見他在上海出外景，也開心和粉絲打招呼。從粉絲曬出的照片中，可見霍建華的狀態相當好，雙眼有神，臉上素顏也無明顯歲月的痕跡，

林心如 和霍建華有女兒後互相分配工作時間，至少有一個人要在台灣陪女兒，近期林心如除了中國大陸實境秀外，暫時還在籌備新作品，老公霍建華就開始復出拍戲。久違的霍建華仍是帥氣挺拔，看得出來已經恢復昔日小生身材水準。

月底即將過44歲生日的霍建華，已經開始有影迷在微博上為其祝壽。先前傳出林心如打算為老公量身打造新作品，不過這個消息被林心如本人否認。她表示，兩人工作還是互相不干擾。