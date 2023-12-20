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周揚青把董事長室換掉 改成公主辦公室「超喜歡」

娛樂新聞組╱即時報導
周揚青把「董事長室」改成「公主的辦公室」。(取材自微博)
周揚青把「董事長室」改成「公主的辦公室」。(取材自微博)

因揭發小豬（羅志祥）劈腿「多人運動」知名度大漲的周揚青個性直率，本身經營網拍事業有成，時尚穿搭總會吸引大批女孩效仿。她看見自己的辦公室門口標註「董事長室」，立刻要求改成「公主的辦公室」。

周揚青服飾副業成績亮眼，日前直播時成果也讓她嚇了一跳：「竟然2小時賣了6000多套！太開心了！！」她也分享工作細節，「上一次來公司忽然看來我門口貼的標，我說快換掉快換掉！什麼董事長啊這是公主的辦公室！」後來，員工用積木拼了一塊「公主的辦公室」牌子，周揚青看了驚呼：「喜歡！超級喜歡！」

周揚青在揭發羅志祥劈腿時，就曾傳出「白富美」的周揚青家世顯赫足以「動搖國本」。她曾在2020年曾在社群平台分享老爸在生日時送了她一個電影院，當時她參加陸綜《潮流合夥人》被陳偉霆問起此事，周揚青竟反問：「你們家沒有嗎？」陳偉霆摸了摸頭說：「我只有一個投射的屏幕。」一旁的范丞丞聽完對話忍不住翻白眼。

周揚青曾曝光家中擺設，曾拍攝分享自己家中客廳、健身房。 (取材自小紅書)
周揚青曾曝光家中擺設，曾拍攝分享自己家中客廳、健身房。 (取材自小紅書)

周揚青曾接受搜狐娛樂《這樣的你》節目訪問時便透露，其實母親不喜歡她炫富，「我媽最討厭的就是她天天說我炫富，覺得我高調，愛炫耀，就像電影院那事兒，您覺得我是在故意炫耀嗎？」主持人聽完尷尬回說：「我覺得不是，但是效果是那樣的效果，你當時是真的覺得大家都有電影院嗎？」周揚青則解釋當時在節目中會這麼說，是認為陳偉霆這樣的高收入應該也會有個電影院，「我不會傻到去路邊拉一個人就問人家有沒有電影院」。

周揚青 電影院 羅志祥

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