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周華健演唱會臨時加唱 「刀劍如夢」獻給「最美的周芷若 」

娛樂新聞組╱即時報導
周海媚過去因演出「倚天屠龍記」被封「最美周芷若」。(本報資料照片)
周海媚過去因演出「倚天屠龍記」被封「最美周芷若」。(本報資料照片)

港星周海媚日前過世，「金曲歌王」周華健15日在上海演唱會，臨時加唱94版「倚天屠龍記」主題曲「刀劍如夢」，獻給「最美麗的周芷若」。

1994年，周華健為馬景濤版本的「倚天屠龍記」一手包辦詞曲及演唱，打造出至今仍被視為武俠劇主題曲巔峰之作的〈刀劍如夢〉，全曲靈魂一句「來也匆匆，去也匆匆，恨不能相逢」最為經典，主歌至副歌氣勢層層堆疊，搭配周華健剛柔並濟的唱腔，讓這首歌完美的和「倚天屠龍記」契合。

周華健演唱94版「倚天屠龍記」主題曲「刀劍如夢」，紀念周海媚。(圖／周華健經紀人...
周華健演唱94版「倚天屠龍記」主題曲「刀劍如夢」，紀念周海媚。(圖／周華健經紀人提供)

香港無線TVB為悼念周海媚逝世，18日特別安排播映周海媚經典之作《大鬧廣昌隆》，以懷念這位深受歡迎的當紅花旦。

周海媚曾效力無綫多年，拍攝過多部劇集，包括《流氓大亨》、《赤腳紳士》、《義不容情》、《今生無悔》、《倚天屠龍記》、《情濃大地》等，其後演出《大鬧廣昌隆》一劇，人氣急升，演技大受讚賞。

周海媚和林家棟演出「大鬧廣昌隆」一劇後，人氣直升。(取材自微博)
周海媚和林家棟演出「大鬧廣昌隆」一劇後，人氣直升。(取材自微博)

周海媚於《大鬧廣昌隆》中飾演女鬼小芙蓉一角，認識廣昌隆夥計許大廣（林家棟飾），展開一段悽怨的人鬼戀情故事，情節感人。劇集配以由梅艷芳主唱的主題曲〈抱緊眼前人〉，深深感動廣大觀眾。這套劇最高收視為46點（約270萬觀眾），創出驕人的收視成績。

周海媚 梅艷芳 香港

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