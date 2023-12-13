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黃國倫揭周海媚私下一面 大讚：她是「鏗鏘玫瑰」

噓！星聞／即時報導
黃國倫回憶起替周海媚做專輯的時光。（截圖自黃國倫臉書）
黃國倫回憶起替周海媚做專輯的時光。（截圖自黃國倫臉書）

「最美周芷若」周海媚11日在微博上突然被傳離世消息，等了一天，12日晚間她家人在微博證實已經於11日晚間病逝，享年57歲，消息曝光後震驚娛樂圈。對此，曾參與製作過周海媚兩張專輯的黃國倫也發文哀悼，並分享周海媚不為人知的另一面。

周海媚過去曾以歌手身分來台灣發展，先後推出了兩張專輯，分別是《日出愛情》、《迷戀你》，當時黃國倫也參與製作。黃國倫透露，周海媚雖然不是專業歌手，但她獨特迷人的唱腔卻能將歌曲詮釋得相當到位。他更難忘周海媚為了唱好歌，錄音時總是拼命練習國語咬字，「在錄音室更是鍥而不捨的一遍一遍的唱，只為了更好的呈現，她的敬業，認真，執著都令人印象深刻」。

黃國倫表示，周海媚當年首次錄製專輯時，唱片公司得知她喜歡玫瑰花，還為此將錄音室打造成玫瑰花房，想到此黃國倫不禁感慨：「知道她跟病魔纏鬥多年，她是鏗鏘玫瑰，柔軟迷人卻堅毅勇敢。」

黃國倫說，最後一次見周海媚，是五年前和老婆寇乃馨在北京出席頒獎典禮，當時大家還趁空檔敘舊聊天，豈料卻成為最後一次見面，「她不只是優秀的演員，最美的『周芷若』，她也是一位敬業出色的歌手！人生無常，但只要是人都有一死，重要是燦爛的活過！周海媚這一生，演的精采，唱的出色，愛的認真，活的燦爛！周海媚已經安息，沒有病痛了，我們會一直記得她，珍藏她所有的美好」。

周海媚 微博

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