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唐嫣40歲生日照土翻天 粉絲團氣到停更

娛樂新聞組／綜合報導
唐嫣40歲生日，工作室發出的生日賀圖遭到網友質疑「土翻天」。(取材自微博)
唐嫣40歲生日，工作室發出的生日賀圖遭到網友質疑「土翻天」。(取材自微博)

女星唐嫣的後援會近日因不滿工作室對唐嫣造型的美學水平和工作效率，發博扔出六問題後宣布停更，引發廣泛關注。近日，唐嫣工作室終於發文回應粉絲訴求，承諾會不斷改進和調整工作方式，認真聽取大家的意見和建議，正面改善不足。

唐嫣日前迎來40歲生日，她的工作室在微博發出一系列生日賀圖，表示是和知名數字時尚藝術家王丹萌合作，推出梅花主題的虛擬造型，沒想到惹來大批網友嘲笑「60大壽才會拍成這樣」、「土翻天」，粉絲後援會憤而宣布停更，發出六點聲明抗議唐嫣工作室的不作為，並要求解散工作室。

「唐嫣粉絲團地盤」博主表示，早在唐嫣生日前幾個月就要求當天發生日寫真，工作室表示已經拍好，「其實是AI合成的照片，且美感極差」，另外粉絲多次要求更換攝影，「仍我行我素，出圖速度慢且品質差」。

此外，在2023上半年時，曾要求工作室好好規畫唐嫣事業，像是拍雜誌等等，工作室卻回「現在才幾月？」

「唐嫣粉絲團地盤」停更數日後，唐嫣工作室終於發文回應粉絲訴求，工作室表示對於粉絲們建議的宣傳、日常營業、攝影等問題，工作室會積極聽取大家意見，多與業內專業團隊及各種風格攝影師合作，並且表示唐嫣新劇和其他工作也都在持續接洽中。

工作室並向粉絲喊話，「前路亦漫漫，初心絕不改，希望我們可以繼續共同努力，一起陪伴糖唐嫣長長久久地走下去。」

王丹 微博 AI

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