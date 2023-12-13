周海媚病故 同期三女星也都在60歲前離世
港星周海媚11日驚爆去世，享年57歲。周海媚是80年代末至90年代中期香港TVB當家花旦，與她差不多同期的TVB女星中，就有翁美玲、羅慧娟、藍潔瑛等人在60歲前就去世。
翁美玲開煤氣自殺 湯鎮業背鍋
綜合媒體報導，早年港劇迷眼中最經典的黃蓉則非翁美玲莫屬。當年在黃日華版《射鵰英雄傳》中，把黃蓉的古靈精怪與刁蠻任性詮釋地入木三分，一聲清脆地「靖哥哥」迷倒觀眾。
翁美玲1985年在家開煤氣自殺，享年26歲，震驚香港演藝圈。由於她去世前曾爆出與湯鎮業在化妝室激烈大吵，還哭吼：「我們分手算了！」加上當時翁美玲、湯鎮業又分別與其他人傳緋聞，令外界深信翁美玲乃是為情想不開，於是湯鎮業背上負心漢罪名，從當紅小生一夕淪為人人喊打的渣男。
羅慧娟星爺的最愛 罹癌去世
報導指，周星馳的幾段戀情中，外界多熟悉朱茵與莫文蔚，但在周星馳心中最刻骨銘心的，其實是他在還沒走紅時就走在一起的羅慧娟。
綜合媒體報導，羅慧娟1983年參加港姐選拔出道，第一部演出的作品便是「書劍恩仇錄」，1989年演出「蓋世豪俠」和周星馳傳出假戲真做，但周星馳隨後拍「逃學威龍2」與朱茵相戀，羅慧娟便退出，使「周星馳」3字一直都是羅慧娟受訪抗拒談論的話題，甚至揚言：「我死都不會承認與他交往過。」
羅慧娟1997年透過「向太」陳嵐與新加坡股票大亨劉志敏結識相戀，進而步入禮堂。2012年6月30日羅慧娟因罹患胰臟癌病逝，享年46歲，她過世後年，劉志敏年年在她忌日前登報悼念，可見夫妻倆生死不渝動人感情。
藍潔瑛靚絕五台山 晚年淒慘
另據報導，70年代中期，香港三間電視台無綫電視、亞洲電視、佳藝電視及兩間電台香港電台、商業電台，同處只有一公里長的廣播道，因地理上位處小山丘上，又被稱為「五台山」。藍潔瑛1983年投考無線電視藝員訓練班，因外型出眾有「靚絕五台山」、「香港五美之首」美譽，1988年《義不容情》演出奠定演藝圈地位，電視《大時代》、電影《大話西遊》是她的代表作。
1998年9月，藍潔瑛在淺水灣道駕車失事受傷，送院不停向傳媒聲稱被醫護虐待，自此與「瘋癲」結緣；1999年又因服藥過量送院；2000年在加拿大溫哥華機場大吵大鬧，被關入精神科病房兩日，多年來狂事不斷，她亦於2005年申請破產，僅靠香港政府給的3700港元生活。
另據香港01報導，對於藍潔瑛行為失常，外界眾說紛紜，最多人認為她被「強姦」是導火線。2013年，曾有一段影片流出，片中藍潔瑛親述自己早年曾遭兩位「影壇大哥」強姦，其中一位是於新加坡拍戲時，被對方偷闖入房強暴，但當中所提及的名字被消音。當時外界反響極大，引起多方揣測，有傳是已故藝人鄧光榮、曾志偉。當時藍潔瑛好友前藝人楊曼莉更多次接受傳媒訪問，為藍潔瑛抱不平，並聲稱知道性侵內情。
2018年11月3日凌晨12時許，藍潔瑛被友人發現倒斃在港島赤柱的家中洗手間，甚至已傳出異味，享年55歲。警方初步調查後，懷疑在廁所跌倒失救致死，並已死去約2、3日，一代花旦的下場竟如此淒涼
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