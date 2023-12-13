周海媚病故 同期三女星也都在60歲前離世

翁美玲的黃蓉，至今仍無出其右。(取材自微博)

港星周海媚11日驚爆去世，享年57歲。周海媚是80年代末至90年代中期香港 TVB當家花旦，與她差不多同期的TVB女星中，就有翁美玲、羅慧娟、藍潔瑛等人在60歲前就去世。

翁美玲開煤氣自殺 湯鎮業背鍋

綜合媒體報導，早年港劇迷眼中最經典的黃蓉則非翁美玲莫屬。當年在黃日華版《射鵰英雄傳》中，把黃蓉的古靈精怪與刁蠻任性詮釋地入木三分，一聲清脆地「靖哥哥」迷倒觀眾。

湯鎮業與翁美玲的戀情以悲劇告終。(取材自壹讀)

翁美玲1985年在家開煤氣自殺，享年26歲，震驚香港演藝圈。由於她去世前曾爆出與湯鎮業在化妝室激烈大吵，還哭吼：「我們分手算了！」加上當時翁美玲、湯鎮業又分別與其他人傳緋聞，令外界深信翁美玲乃是為情想不開，於是湯鎮業背上負心漢罪名，從當紅小生一夕淪為人人喊打的渣男。

周星馳與羅慧娟因為拍攝此劇而擦出愛火，雖然兩人並沒有公開承認戀情，但他們已是眾所周知的一對。（取材自蓋世豪俠劇照）

羅慧娟星爺的最愛 罹癌去世

報導指，周星馳 的幾段戀情中，外界多熟悉朱茵與莫文蔚，但在周星馳心中最刻骨銘心的，其實是他在還沒走紅時就走在一起的羅慧娟。

綜合媒體報導，羅慧娟1983年參加港姐選拔出道，第一部演出的作品便是「書劍恩仇錄」，1989年演出「蓋世豪俠」和周星馳傳出假戲真做，但周星馳隨後拍「逃學威龍2」與朱茵相戀，羅慧娟便退出，使「周星馳」3字一直都是羅慧娟受訪抗拒談論的話題，甚至揚言：「我死都不會承認與他交往過。」

羅慧娟。(本報資料照片)

羅慧娟1997年透過「向太」陳嵐與新加坡 股票大亨劉志敏結識相戀，進而步入禮堂。2012年6月30日羅慧娟因罹患胰臟癌病逝，享年46歲，她過世後年，劉志敏年年在她忌日前登報悼念，可見夫妻倆生死不渝動人感情。

藍潔瑛曾是香港當紅女星，但晚年生活淒慘。(取材自微博)

藍潔瑛靚絕五台山 晚年淒慘

另據報導，70年代中期，香港三間電視台無綫電視、亞洲電視、佳藝電視及兩間電台香港電台、商業電台，同處只有一公里長的廣播道，因地理上位處小山丘上，又被稱為「五台山」。藍潔瑛1983年投考無線電視藝員訓練班，因外型出眾有「靚絕五台山」、「香港五美之首」美譽，1988年《義不容情》演出奠定演藝圈地位，電視《大時代》、電影《大話西遊》是她的代表作。

有媒體拍到藍潔瑛影迷在她追思彌撒會場拉布條抗議侵害她的藝壇大佬。(取材自「魔方全媒」微博)

1998年9月，藍潔瑛在淺水灣道駕車失事受傷，送院不停向傳媒聲稱被醫護虐待，自此與「瘋癲」結緣；1999年又因服藥過量送院；2000年在加拿大溫哥華機場大吵大鬧，被關入精神科病房兩日，多年來狂事不斷，她亦於2005年申請破產，僅靠香港政府給的3700港元生活。

另據香港01報導，對於藍潔瑛行為失常，外界眾說紛紜，最多人認為她被「強姦」是導火線。2013年，曾有一段影片流出，片中藍潔瑛親述自己早年曾遭兩位「影壇大哥」強姦，其中一位是於新加坡拍戲時，被對方偷闖入房強暴，但當中所提及的名字被消音。當時外界反響極大，引起多方揣測，有傳是已故藝人鄧光榮、曾志偉。當時藍潔瑛好友前藝人楊曼莉更多次接受傳媒訪問，為藍潔瑛抱不平，並聲稱知道性侵內情。

2018年11月3日凌晨12時許，藍潔瑛被友人發現倒斃在港島赤柱的家中洗手間，甚至已傳出異味，享年55歲。警方初步調查後，懷疑在廁所跌倒失救致死，並已死去約2、3日，一代花旦的下場竟如此淒涼