40歲生日變60大壽？ 粉絲後援會氣到停更 工作室回應了…

唐嫣40歲生日，工作室發出的生日賀圖遭到網友質疑「土翻天」。(取材自微博)

大陸一線女星唐嫣的後援會，近日因不滿工作室對唐嫣造型的美學水平和工作效率，發博扔出6問題後宣布停更，引發廣泛關注。近日，唐嫣工作室終於發文回應粉絲訴求，承諾會不斷改進和調整工作方式，認真聽取大家的意見和建議，正面改善不足。

唐嫣日前迎來40歲生日，她的工作室在微博 發出一系列生日賀圖，表示是和知名數字時尚藝術家王丹 萌合作，推出梅花主題的虛擬造型，沒想到惹來大批網友嘲笑「60大壽才會拍成這樣」、「土翻天」，粉絲後援會憤而宣布停更，發出6點聲明抗議唐嫣工作室的不作為，並要求解散工作室。

「唐嫣粉絲團地盤」博主表示，早在唐嫣生日前幾個月就要求當天發生日寫真，工作室表示已經拍好，「其實是AI 合成的照片，且美感極差」，另外粉絲多次要求更換攝影，「仍我行我素，出圖速度慢且品質差」。

此外，在2023上半年時，曾要求工作室好好規畫唐嫣事業，像是拍雜誌等等，工作室卻回「現在才幾月？」

「唐嫣粉絲團地盤」停更數日後，唐嫣工作室終於發文回應粉絲訴求，工作室表示對於粉絲們建議的宣傳、日常營業、攝影等問題，工作室會積極聽取大家意見，多與業內專業團隊及各種風格攝影師合作。並且表示唐嫣新劇和其他工作也都在持續接洽中。

工作室並向粉絲喊話，「前路亦漫漫，初心絕不改，希望我們可以繼續共同努力，一起陪伴糖唐嫣長長久久地走下去。」