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在家發生意外昏迷？周海媚仍在「搶救中」外界急等闢謠

記者楊起鳳／綜合報導
周海媚爆出已過世消息，監製譚飛在微博澄清。(取材自微博)
周海媚爆出已過世消息，監製譚飛在微博澄清。(取材自微博)

有「最美周芷若」的香港知名女星周海媚11日驚傳世的消息，引發粉絲恐慌。不少人找到工作人員卻被直接掛電話。對此，知名監製譚飛在微博出面闢謠，表示周海媚並未過世，請外界勿以訛傳訛。新京報記者12日凌晨也在微博曝光最新消息，稱周海媚「在醫院治療中，昏迷」沒有離世，不過相關訊息未獲得證實。

知名監製譚飛12日凌晨在微博發文，寫下「周海媚並未過世，請各界勿以訛傳訛。」大陸有一名知名博主則透露，周海媚是在北京的家中發生意外，工作人員發現後，連忙將人送往醫院搶救，經過數小時救治後，周海媚目前已脫離險境，但仍處於昏迷當中。

周海媚傳出過世消息後，不少媒體隨即打電話給周的工作人員求證，卻立即被掛斷電話，而其他工作人員聽到她的名字後，也分別以不同理由掛了電話。

但是有網友發現，最初爆料周海媚離世的文章已被偷偷刪文，還疑似改了用戶名，之後甚至刪掉整個帳號，讓該傳聞的可信度越來越低，但外界仍希望她本人能親自出面闢謠。

周海媚從1998年起，就被爆遭紅斑狼瘡折磨多年。不過，她在2021年時也曾否認自己有免疫系統疾病。網友翻出周海媚過去上節目的訪談，她表示自己從十幾歲時，就有血小板低下的問題，最嚴重的情況就是昏倒被送醫，也因此自己很常滿身都是瘀青。

周海媚有「最美周芷若」之稱。(取材自豆瓣電影)
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