陳都靈演「左耳」出道… 作家饒雪漫「8年不敢聯絡」原因曝光

陳都靈當年以清純外型拿下「左耳」的女主。(取材自微博)

大陸知名作家饒雪漫近日在一場校園講座中，談到當年陳都靈曾因飾演她的作品「左耳」出道，但8年來饒雪漫再也沒有與她聯繫，只會根據陳都靈逢年過節贈送的禮物，來判斷她這一年混的好不好。相關話題衝上熱搜。

饒雪漫創作許多小說，被譽為「青春文學掌門人」，其中，2005年這部「左耳」被改編成電影。籌拍期間，饒雪漫和蘇有朋 在全中國挑選演員，卻因為一張證件照，饒雪漫一眼看中了還在讀大學的陳都靈。

陳都靈也因此在21歲時，被饒雪漫帶進娛樂圈，改變了她原本就讀航天設計專業跑道。

「左耳」上映後，獲得4億票房，算是不錯的成績，但饒雪漫自爆，當時心裡是擔心的，她曾想過，如果陳都靈不進演藝圈，說不定是飛機製造專家或女博士。

之後8年，饒雪漫不敢聯絡陳都靈，因為擔心她演技不行，但每年都從陳都靈送她的禮物上判斷對方混得好不好，直到今年陳都靈靠配角出圈，天天上熱搜，饒雪漫才鬆了一口氣，「八年了，她終於紅了」。

劇悉，陳都靈今年在「長月燼明」、「蓮花樓」、「雲之羽」、西出玉門等劇中都有相當高的出鏡率，還被網友封為「最美綠葉」。