楊丞琳稱「河南人愛騙人」炎上 昔「抗日才8年」被扒出

楊丞琳鄭州演唱會說「河南人愛騙人」。（取材自微博）

台灣女星楊丞琳9日晚在中國鄭州 開演唱會，和歌迷開了幾句玩笑說：「河南 人愛騙人」，在微博 引起不滿，她為此道歉。

楊丞琳的演唱會大螢幕拍到了有情侶親嘴，歌迷尖叫，於是楊丞琳問發生什麼事了，但粉絲繼續揮舞螢光棒不回答，楊丞琳說「你們不回答我就不唱了」，後來粉絲還是揮舞螢光棒。於是隨後，楊丞琳一邊笑一邊繼續說道：「你們已經有些名聲，你們知道吧，你們不要騙我哦，鄭州人你們太壞了一直騙我。」

楊丞琳這番話隔天在微博發酵，瞬間引起熱議。楊丞琳為此道歉，在微博稱：「我為那個冒犯、沒有禮貌的玩笑道歉，對不起。」

楊丞琳雖然道了歉，但多數網友不以為然，「不是河南人都無語的程度，那台灣人呢她早期上節目不尊重歷史，現在又地域黑」 、「來河南掙錢，還罵衣食父母？什麼玩笑都能開情商堪憂啊！」、「你也挺有名聲嘛，你不就是那個說抗日戰爭才八年的綠茶嘛。」

楊丞琳的發言「黑歷史」被中國網友起底。

楊丞琳主持綜藝節目「我猜我猜我猜猜猜」曾被吳宗憲問抗日戰爭打了幾年時，楊丞琳回答「11年嗎？」，被告知正確答案後，她驚呼：「才8年呀！」

當時她寫下道歉信表示：「我書讀的不多，很早就休學，然後進入社會，今後我還是願意有時間就會努力的閱讀，相信日後我對歷史的瞭解會更深，還是跟大家說一聲抱歉。」