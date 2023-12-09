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鄧紫棋開唱「跌坐升降台」 3萬歌迷嚇壞

娛樂新聞組／綜合報導
鄧紫棋9日在廣州開唱。（取材自微博）
鄧紫棋9日在廣州開唱。（取材自微博）

香港小天后鄧紫棋「I AM GLORIA 世界巡回演唱會」日前於廣州起跑，沒想到首站就發生在升降台上跌倒的意外，還好鄧紫棋並無大礙，還藉機傳遞心靈雞湯話語。

網上流出鄧紫棋跌倒畫面，當時她穿著婚紗登場，疑踩到裙襬不慎，在升降台上跌倒了，工作人員趕緊上前幫忙，還好她並無大礙，馬上調整好自己並唱出表演曲目「Amazing Grace」。

網上流出鄧紫棋跌倒畫面。（取材自微博）
網上流出鄧紫棋跌倒畫面。（取材自微博）
網上流出鄧紫棋跌倒畫面。（取材自微博）
網上流出鄧紫棋跌倒畫面。（取材自微博）

她唱完歌後也感性說道自己是個幸運的人，「因我找到黑暗裡的那一束光，所以，我真的很想把我見到的光反射給大家。好像歌詞裡所說的，I once was blind, but now I see. 在漆黑裡沒有人能看到，但是我很感恩，我找到了那束光，我終於可以看見。其實這個巡演最大的意義就是這樣，我希望用我的音樂作為我的見證，我希望用我的音樂反射這一束光，我希望在座的每一位，你們都是帶著光離開今天的現場。」

接著她還藉剛剛在眾人面前跌倒一事輸出心靈雞湯，說道：「我覺得跌倒並不重要。大家剛剛3萬多人看著我在那裡跌倒了，但是只要你有光的時候跌倒，你還是可以站起來，這才是最重要的。」

鄧紫棋 香港

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