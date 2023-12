鄧紫棋開唱「跌坐升降台」 3萬歌迷嚇壞

鄧紫棋9日在廣州開唱。(取材自微博)

香港 小天后鄧紫棋 「I AM GLORIA 世界巡回演唱會」日前於廣州起跑,沒想到首站就發生在升降台上跌倒的意外,還好鄧紫棋並無大礙,還藉機傳遞心靈雞湯話語。

網上流出鄧紫棋跌倒畫面,當時她穿著婚紗登場,疑踩到裙襬不慎,在升降台上跌倒了,工作人員趕緊上前幫忙,還好她並無大礙,馬上調整好自己並唱出表演曲目「Amazing Grace」。

她唱完歌後也感性說道自己是個幸運的人,「因我找到黑暗裡的那一束光,所以,我真的很想把我見到的光反射給大家。好像歌詞裡所說的,I once was blind, but now I see. 在漆黑裡沒有人能看到,但是我很感恩,我找到了那束光,我終於可以看見。其實這個巡演最大的意義就是這樣,我希望用我的音樂作為我的見證,我希望用我的音樂反射這一束光,我希望在座的每一位,你們都是帶著光離開今天的現場。」

接著她還藉剛剛在眾人面前跌倒一事輸出心靈雞湯,說道:「我覺得跌倒並不重要。大家剛剛3萬多人看著我在那裡跌倒了,但是只要你有光的時候跌倒,你還是可以站起來,這才是最重要的。」