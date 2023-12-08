劉亦菲全身名牌 一細節逗樂網友

劉亦菲一身名牌穿搭，隨身小包包卻塞得滿滿，讓網友笑稱「好像要去菜市場買菜」。(取材自微博)

有著「神仙姐姐」封號的女星劉亦菲 ，擁有清新脫俗氣質，是許多人心目中的女神。近日，她被拍到赴泰國 工作，現身機場時，一身名牌穿搭，霸氣十足，但有眼尖網友發現，女神竟然將隨身小包包塞得滿滿的，「像是去菜市場買菜似的」。

香港 01報導，劉亦菲每每現身都十分注重自己的外表，希望以最佳狀態示人，近日她飛抵泰國工作，在機場被網友捕獲，不少網友將她的生圖分享到社交平台，一雙白皙大長腿引起不少討論。

照片中可見，當天劉亦菲全身名牌，打扮以全身黑色為主，包括Supreme休閒衣搭配迷你短裙，配以Louis Vuitton黑色Cap帽和外套；飾物方面，則是配戴上Bvlgari的耳環，身上背著逾價值約21萬5000人民幣(約3萬美元)的Louis Vuitton手袋，看起來貴氣十足。

有網友計算她全身的行頭，包括服裝、包包、鞋子及耳環等，總共要價逾30萬人民幣(約4.2萬美元)，財力相當驚人。

不過，也有網友發現了一個有趣亮點，就是劉亦菲的隨身小包被她塞滿了東西，有人笑著說，「感覺像是去菜市場買菜似的」、「好可愛的細節」。