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劉德華父親告別式 11歲女兒罕見露面

記者陳建嘉／綜合報導
劉德華(中)帶著妻子朱麗倩(左)、11歲愛女劉向蕙(右)為父奔喪。（取材自微博）
劉德華(中)帶著妻子朱麗倩(左)、11歲愛女劉向蕙(右)為父奔喪。（取材自微博）

劉德華父親劉禮上月20日逝世，5日在北角香港殯儀館設靈，下午5時至9時供親友弔唁，另於晚上9時至10時，讓「華仔天地」粉絲致哀。港媒報導指出，劉德華先於中午12時打理儀式細節，下午2時接太太朱麗倩與11歲女兒劉向蕙，三人全程神情哀戚，送別父親最後一程。

劉德華難得帶妻女現身，有香港記者詢問能否拍照？劉德華並未回應，直至抵達大堂門前，才轉身向殯儀館外等候的媒體雙手合十致意，隨後就帶著妻女離開，鮮少露面的劉向蕙雖然低調，但她戴著口罩，留著一頭烏黑長髮，身高到父親肩膀，已是亭亭玉立的少女。

設靈過程以私人儀式舉行，不過現場也有不少藝人送上花籃悼念，包括謝霆鋒、容祖兒等人。劉禮6日中午出殯，靈柩移送到歌連臣角火葬場火化。

劉德華是演藝圈中出名的孝子，即便工作再忙碌，也不忘帶父母親出外旅遊，而劉德華出道初期會帶著父親一起演出，每年在華仔天地的粉絲見面會上，雙親也沒缺席，有次劉禮還開心地朝粉絲噴香檳，讓大家見識到他親切的一面。

雖然劉德華在亞洲演藝圈地位極高，但他的雙親從來不以天王的爸爸、媽媽自居，生活非常低調，被媒體捕捉時總是笑容滿面，穿著也很樸素，甚至不忘關心媒體「辛苦了」。

劉禮2003年罹患膀胱癌，一度發出病危通知，同年完成手術並且抗癌成功，後來劉德華談及此事難過地掉下眼淚，表示從此之後更加珍惜家人之間的相處時光。

香港 口罩 謝霆鋒

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