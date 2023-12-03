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劉詩詩被爆婚變 吳奇隆「最後誰留身邊」洩婚姻現況

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劉詩詩被爆婚變 吳奇隆「減少工作花時間陪孩子」

娛樂新聞組╱即時報導
吳奇隆(右)、劉詩詩屢傳婚變。(取材自微博)
吳奇隆(右)、劉詩詩屢傳婚變。(取材自微博)

大陸女星劉詩詩與台灣男星吳奇隆拍攝電視劇「步步驚心」後假戲真做，2015年結婚，育有一子「步步」，期間多次傳出婚變。網路上2日又傳出兩人即將離婚，將於「今年到2025年上半年隨時官宣」，且2022年時婚姻狀況就已「破裂的不可調和」，已著手分割財產，而吳奇隆在上節目時透露一句話洩兩人婚姻現況。

吳奇隆在綜藝節目「舌尖上的鄉村」上罕見提及對生活的想法與感悟，「我覺得在外面跑時間久了、經歷多了，自然就會知道誰會是重要的，誰是最後能夠留在身邊、誰是會默默陪在你身邊的，但是你可能會一直忽略的，其實我這幾年會刻意地把表演工作減少，花時間回家陪小朋友，適當的慢慢地調整自己，如果你一點有這樣的認知，就能夠早點有溫暖快樂的家庭生活。」從話中能窺見他目前婚姻與家庭生活的現況。

影片曝光後，掀起網友熱議。一派網友認為，「我覺得他意思是劉詩詩沒有減少工作量」、「我覺得他們離婚了」。另一派網友則覺得不要過度解讀，「天天盼著別人離婚的到底是什麼心理啊」、「網友真的是見不得別人好，爸爸減少工作陪孩子就要被罵」、「為什麼總是要過度解讀。盼人離婚也不能這樣。」

吳奇隆和劉詩詩曾為了小孩要在哪上學冷戰三年，吳奇隆堅持讓兒子留在台灣，劉詩詩卻想讓兒子在北京就學。另外，港媒報導，夫妻倆個性低調，為了家庭不喜歡親上火線回應闢謠，其實私下生活依舊甜蜜。 吳奇隆去年罕見打破沉默，發聲明表示「生活是自己的，本不想公開回應，但已經打擾到我們的生活和家人朋友，請不要再傳播不實的言論。我們一直都很好，謝謝大家的關心」。

吳奇隆 劉詩詩

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