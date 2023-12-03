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扳回一城？楊冪羽毛禮服艷壓紅毯 「神級生圖」流出

娛樂新聞組／即時報導
楊冪羽毛禮服讓人驚豔。（取材自微博）
楊冪羽毛禮服讓人驚豔。（取材自微博）

中國流量女星37歲女星楊冪微博吸引破億粉絲追蹤，穿搭被封為「時尚女王」，每每出席典禮必能成為焦點，近日她受邀愛奇藝「尖叫之夜」活動，一席白羽毛側肩禮服豔壓全場。

飄逸羽毛單肩設計，露出白皙手臂，搭配仙氣眼妝，楊冪以這襲純白禮服現身做為紅毯壓軸，氣場十足，超仙造型引發現場觀眾瘋狂尖叫狂讚：「頂級星光」、「生圖王者，壓軸大花」、「神級美貌」、「天女下凡啊」、「美的輕輕鬆鬆」，大讚楊冪無論生圖還是精修根本零區別。

當晚，楊冪在台下與其他藝人好友熱聊，被眼尖網友捕捉到聽到八卦的可愛表情，隨即「楊冪又聽到什麼了」的關鍵詞爆衝熱搜。

楊冪上台領取「觀眾矚目女演員獎」時發表得獎感言，幽默解答：「感謝愛奇藝頒發這個殊榮給我，我剛才刷到一條熱搜『楊冪又聽到什麼了』，其實聽到什麼不重要，重要的是我看到于和偉老師親了馬東老師一口，mua～這樣親的。2023年確實很精采，我喜歡這個收尾」。

一番爆料「親自破案」，持續引發網友討論「那個mua～別把我可愛死」。

值得一提的是，楊冪前緋聞對象魏大勛和秦嵐傳出戀情，楊冪過去與秦嵐也有不錯交情，尚天三人私下零互動，相當尷尬。不過雖然楊冪情場失意，訂製禮服卻艷壓紅毯，被讚是當晚最美的女星之一，也算扳回一城。

楊冪羽毛禮服讓人驚豔。（取材自微博）
楊冪羽毛禮服讓人驚豔。（取材自微博）

楊冪 緋聞 微博

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