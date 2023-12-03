我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

噪音受不了啦 紐約市擬裝「噪音攝像頭」 實時監控違規駕駛

紐約初中名校 爆學生霸凌事件

「梅艷芳」女星澳洲補辦婚禮 9歲女改跟繼父姓

娛樂新聞組／即時報導
王丹妮穿性感禮服與羅孝勇澳洲補辦婚禮，新郎感動落淚。（取材自IG）
王丹妮穿性感禮服與羅孝勇澳洲補辦婚禮，新郎感動落淚。（取材自IG）

33歲香港女星王丹妮在傳記電影「梅艷芳」中扮梅艷芳，神韻超像一舉成名。她曾坦承23歲未婚意外懷孕生下一女，3年前與歌手羅孝勇（Sheldon）結婚，上周兩人在澳洲補辦婚禮；女兒本來從母姓姓王，現在跟著繼父羅孝勇姓羅，開心出席婚宴，跟爸媽一起切結婚蛋糕，王丹妮誇羅孝勇是100分的好爸爸。

王丹妮和羅孝勇當日早上先進行傳統中式婚禮的儀式，下午則在教堂行禮。綜合媒體報導，婚宴當天，新人都感動落淚，王丹妮回想媽媽拉著她的手交給羅孝勇時說︰「丹妮以後交給你，你要好好照顧她，我都很放心。」

知道媽媽很安心，王丹妮也很感動；她說「當我倆互相對望宣讀誓詞並對方戴上婚戒時，真有有執子之手，與子偕老的感覺」。

至於羅孝勇也表示在教堂內等新娘子出場時，心情緊張和激動，之後感動落淚。他又自爆在婚宴多次落淚。王丹妮誇老公從戀愛到結婚，都全力肩負起當爸爸的責任，父愛滿滿，是100分的好爸爸。

兩人辦完婚禮後，馬上飛去多明尼加拍外國電視劇「Coolie」，王丹妮婚禮後馬上跟老公小別，她特別感謝老公本來在澳洲讀書特地飛回香港照顧女兒。王丹妮希望有機會與老公補度蜜月，「我們會掛住對方，因接下來幾個月都見不到」。

王丹妮和老公、女兒一起切結婚蛋糕。（取材自IG）
王丹妮和老公、女兒一起切結婚蛋糕。（取材自IG）

王丹 澳洲 梅艷芳

上一則

佘詩曼「新聞女王」爆款 TVB又殺回來了…

延伸閱讀

美英澳合作推進深空雷達 澳洲站點2026啟用

美英澳合作推進深空雷達 澳洲站點2026啟用
美英澳深化AUKUS合作 著重深空雷達與量子技術

美英澳深化AUKUS合作 著重深空雷達與量子技術
日本31歲女星井川瑠音病逝 生前喊「大家別忘記我」

日本31歲女星井川瑠音病逝 生前喊「大家別忘記我」
要放了？中國商務部宣布：複審澳洲葡萄酒反傾銷稅

要放了？中國商務部宣布：複審澳洲葡萄酒反傾銷稅

熱門新聞

愛奇藝尖叫之夜獻唱，白鹿因假唱對嘴遭吐槽。（取材自微博）

流量女星爆假唱 遭酸「對嘴都演不好怎麼演戲」

2023-11-28 05:30
景甜(右)在「灼灼風流」中喊話為馮紹峰生女兒。（圖：龍華電視提供）

馮紹峰離婚2年再當爸？小10歲女星喊話：幫你生女兒

2023-11-30 22:31
泰勒絲被爆料兩年多前已在英國秘婚。（歐新社資料照片）

泰勒絲驚爆兩年多前已秘婚？公關談謠言：給她痛苦與創傷

2023-12-01 16:54
秦嵐前凸後翹的身材被指不科學。微博

「天選之臀」不夠看… 秦嵐穿瑜伽服像「細枝掛碩果」 網讚爆

2023-11-25 20:32
富商孫東海否認自己和張柏芝有男女關係。（視頻截圖）

「8年沒聯絡」 駁斥是張柏芝第3胎精主 富商提告結果出爐

2023-11-29 08:00
游天翼（左）與王令塵不時大方秀恩愛。圖／Number One PR Communication Limited提供

張艾嘉兒子娶超模 婚禮浪漫絕美畫面曝光

2023-12-02 10:09

超人氣

更多 >
張艾嘉兒子娶超模 婚禮浪漫絕美畫面曝光

張艾嘉兒子娶超模 婚禮浪漫絕美畫面曝光
甄妮爆當年與林青霞「2女1男同床過夜」：我睡中間

甄妮爆當年與林青霞「2女1男同床過夜」：我睡中間
河北富豪尋回被拐兒 「送房送車補關愛」 他搖身成富二代

河北富豪尋回被拐兒 「送房送車補關愛」 他搖身成富二代
吉星保護 「3星座」12月運勢紅到發紫 有望加薪發橫財

吉星保護 「3星座」12月運勢紅到發紫 有望加薪發橫財
躺平？貴州00後「山上養老」 他駁：不比上班輕鬆

躺平？貴州00後「山上養老」 他駁：不比上班輕鬆