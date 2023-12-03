「梅艷芳」女星澳洲補辦婚禮 9歲女改跟繼父姓
33歲香港女星王丹妮在傳記電影「梅艷芳」中扮梅艷芳，神韻超像一舉成名。她曾坦承23歲未婚意外懷孕生下一女，3年前與歌手羅孝勇（Sheldon）結婚，上周兩人在澳洲補辦婚禮；女兒本來從母姓姓王，現在跟著繼父羅孝勇姓羅，開心出席婚宴，跟爸媽一起切結婚蛋糕，王丹妮誇羅孝勇是100分的好爸爸。
王丹妮和羅孝勇當日早上先進行傳統中式婚禮的儀式，下午則在教堂行禮。綜合媒體報導，婚宴當天，新人都感動落淚，王丹妮回想媽媽拉著她的手交給羅孝勇時說︰「丹妮以後交給你，你要好好照顧她，我都很放心。」
知道媽媽很安心，王丹妮也很感動；她說「當我倆互相對望宣讀誓詞並對方戴上婚戒時，真有有執子之手，與子偕老的感覺」。
至於羅孝勇也表示在教堂內等新娘子出場時，心情緊張和激動，之後感動落淚。他又自爆在婚宴多次落淚。王丹妮誇老公從戀愛到結婚，都全力肩負起當爸爸的責任，父愛滿滿，是100分的好爸爸。
兩人辦完婚禮後，馬上飛去多明尼加拍外國電視劇「Coolie」，王丹妮婚禮後馬上跟老公小別，她特別感謝老公本來在澳洲讀書特地飛回香港照顧女兒。王丹妮希望有機會與老公補度蜜月，「我們會掛住對方，因接下來幾個月都見不到」。
上一則
FB留言