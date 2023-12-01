我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新／停火協議到期 以軍宣布對哈瑪斯重新開戰

英國王室又要大戰？傳凱特歧視梅根的小孩膚色

戀美女學霸？ 王源牽手李恩童 過感恩節

娛樂新聞組／綜合報導
人氣男團「TFBOYS」成員王源被爆戀情。(取材自微博)
人氣男團「TFBOYS」成員王源被爆戀情。(取材自微博)

中國人氣男團「TFBOYS」成員王源被爆戀情，對象是曾上過綜藝節目「奔跑吧」的學霸美女李恩童，兩人近日被爆出牽手、蹺課一起過感恩節等等，引發網友熱議；王源日前上線分享留學日常時，依舊沒有對此做出回應。

李恩童參加過「奔跑吧」，擁有甜美臉蛋，曾在香港念初中，後來到美國讀書，從小多才多藝；她的年紀並未公開，網傳是2000年後出生，年紀大約20多歲，被視為白富美千金。

學霸美女李恩童上過綜藝節目「奔跑吧」。(取材自微博)
學霸美女李恩童上過綜藝節目「奔跑吧」。(取材自微博)

23歲的王源於2019年考取伯克利音樂學院，一度因為疫情返國，隨著解封再度出國留學。他與李恩童在聯合國2018世界青年論壇上相識，大合照時站在一起。

當時其實就有緋聞傳出，不過兩人當時年齡還小，王源粉絲還解釋說李恩童也是粉絲；近日網上瘋傳王源為女方蹺課改IP、過感恩節，兩人曬出同款拍照造型，都是坐在車窗前，之後疑似粉絲脫粉回踩，爆料王源和李恩童住2000元一晚的莊園。

還有一張與友人共同坐在餐廳吧台的目擊照，但是兩人中間坐著一名男生，還有一張王源開車出遊，身邊疑似有一名女生，但是女方被打馬賽克，外界揣測女孩就是李恩童。

綜合媒體報導，王源疑似有好幾首都是寫給李恩童的，他作詞的「你的名字是世界瞞著我最大的事情」（被稱小瞞），就被傳是寫給李恩童的歌。李恩童也疑似在社交平台秀恩愛，配文「Green is sexy」，而王源的應援色恰好就是綠色。

據報導，女方之前還曾發文遛朋友的狗，網友扒出這隻狗和王源家的是同樣是薩摩耶，連狗繩都一樣。

王源和李恩童戀情火速上熱搜，李恩童之前參加演講的影片也被扒出來，評論區都是粉絲在破防。但時常爆料藝人八卦的狗仔劉大錘分析，網傳的照片只能證明兩人關係不錯，「但是能不能證明兩人是不是在一起了，就證明不了」。

王源、李恩童（右二）曾在聯合國青年論壇同框。（取材自微博）
王源、李恩童（右二）曾在聯合國青年論壇同框。（取材自微博）

疫情 八卦 香港

上一則

劉亦菲8秒換好賽車胎 網：酷又颯

延伸閱讀

紐約布碌崙戴克高地 聖誕燈飾閃亮

紐約布碌崙戴克高地 聖誕燈飾閃亮
23歲王源情牽學霸白富美？ 傳蹺課與李恩童過感恩節

23歲王源情牽學霸白富美？ 傳蹺課與李恩童過感恩節
感恩節 維州9人車禍喪命 警籲繫好安全帶

感恩節 維州9人車禍喪命 警籲繫好安全帶
灣區空管局呼籲 感恩節期間少燒木柴

灣區空管局呼籲 感恩節期間少燒木柴

熱門新聞

愛奇藝尖叫之夜獻唱，白鹿因假唱對嘴遭吐槽。（取材自微博）

流量女星爆假唱 遭酸「對嘴都演不好怎麼演戲」

2023-11-28 05:30
秦嵐前凸後翹的身材被指不科學。微博

「天選之臀」不夠看… 秦嵐穿瑜伽服像「細枝掛碩果」 網讚爆

2023-11-25 20:32
永遠的東方不敗林青霞獲得終身成就獎。聯合報金馬獎採訪團隊／攝影

金馬60／林青霞獲終身成就獎 首度感謝老公支持成全

2023-11-25 10:33
富商孫東海否認自己和張柏芝有男女關係。（視頻截圖）

「8年沒聯絡」 駁斥是張柏芝第3胎精主 富商提告結果出爐

2023-11-29 08:00
鄧為被狗仔偷拍到「挖鼻孔」糗照。(取材自微博)

挖鼻孔、吸電子菸… 新晉「古裝男神」鄧為形象毀了？

2023-11-24 06:00
劉德華(右)曾多次帶父母參加粉絲會，一起同樂。(取材自微博)

劉德華父親驚傳病逝 孝舉曝光…曾用第一部片片酬買燒臘店送爸爸

2023-11-23 20:37

超人氣

更多 >
她終身被禁搭嘉年華遊輪 竟因帶了這東西

她終身被禁搭嘉年華遊輪 竟因帶了這東西
華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷

華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷
全球1000家最佳餐廳 第一名是這個紐約老字號

全球1000家最佳餐廳 第一名是這個紐約老字號
輝達股價跳漲200%、市值衝破1兆美元 黃仁勳：每天都帶著倒閉的憂慮起床

輝達股價跳漲200%、市值衝破1兆美元 黃仁勳：每天都帶著倒閉的憂慮起床
紐約州駕駛未交視力證明 12/1起駕照恐被吊銷

紐約州駕駛未交視力證明 12/1起駕照恐被吊銷