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「熱搜」路演…觀眾追問周冬雨：和劉昊然是不是真情侶

娛樂新聞組／即時報導
周冬雨與劉昊然緋聞不斷。（視頻截圖）
周冬雨與劉昊然緋聞不斷。（視頻截圖）

中國女星周冬雨與小5歲男星劉昊然屢傳緋聞；搜狐報導指出，周冬雨29日現身新電影「熱搜」杭州路演，就被台下觀眾提問：「請問你和劉昊然是真的（情侶）嗎？」還沒說完就被主持人打斷「下一位」；這位觀眾表示：「可惜沒有回復，但是我已經明白知道大家的意思了。」

八卦媒體分享日前周冬雨和劉昊然戀情細節，表示拍到他們兩個是偶然，兩個人聚餐、約會都十分隱蔽。此外，媒體還爆料說戀情中基本上都是周冬雨去劉昊然家裡，晚上兩、三點司機把車開走，要不然聚完餐劉昊然走回去，然後周冬雨去坐車去劉昊然家。

「熱搜」是由周冬雨、宋洋、袁弘、王皓領銜主演的犯罪電影，講述自媒體主編陳妙（周冬雨飾）發布一篇爆款文章後，意外收到當事人的求助，並牽扯出一系列意想不到的事件。

周冬雨從北京電影學院畢業後，以「謀女郎」身分出道，作品繁多的她獲得過金馬獎、金像獎、金雞獎和百花獎等大獎肯定。早前，她為宣傳電影「燃冬」，與屢傳緋聞的男星劉昊然同台，兩人的互動也引發網友關注。

「燃冬」講述兩男一女在東北小城延吉發生的三角關係故事，這部被視為周冬雨與劉昊然的姊弟戀定情作，戲中兩人有三場尺度不小的床戲，上映時引起不少話題。

此前，劉昊然與周冬雨的戀情疑似曝光，並多次一起出遊。針對緋聞，周冬雨和劉昊然雙方都未曾正面回應。

周冬雨、劉昊然在「燃冬」中有精采對手戲。(取材自微博)
周冬雨、劉昊然在「燃冬」中有精采對手戲。(取材自微博)

緋聞 北京 八卦

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