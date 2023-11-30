聯國電影遺產節 張藝謀獲終身成就獎

張藝謀獲聯合國教科文組織影展終身成就獎。（視頻截圖）

首屆「電影遺產」國際電影節（Cinéma Heritage International Film Festival）在巴黎聯合國 教科文組織總部隆重開幕。中國導演張藝謀獲聯合國教科文組織影展 終身成就獎，他感謝肯定和鼓勵，希望今後能拍出更多好作品。

新浪娛樂報導，開幕式上，主辦單位宣布為張藝謀頒發職業生涯致敬獎後，還特意播放導演作品剪輯片花，並在現場華人 樂隊伴奏下，歌手高歌一曲「滿江紅」，致敬導演和作品。由夫人陪同的張藝謀，在眾多嘉賓的掌聲中登台，從主辦方手中接過致敬其電影職業生涯的大獎。

張藝謀發表獲獎感言，稱很榮幸、也很感謝在聯合國教科文組織獲得電影節頒發的這個獎項。他表示，電影不僅是藝術，更像是一座橋梁，讓不同國家、民族和文化在這座橋梁上連結起來，大家互相理解，相互交流。

張藝謀謝謝太太、家人和朋友們的支持，讓他能從事這個有意義的工作。「今天獲得這個獎項，是對我工作的一個肯定和鼓勵，希望以後我還能拍出更多更好的電影，讓我們都為不同國家、文化和民族的維護、交流、理解作出我們的貢獻」。