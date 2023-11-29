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李連杰已跟老婆交代好後事 曝當年體脂肪逼近零「拍片昏倒」

記者林怡秀／即時報導
李連杰(右)上「茜問」接受陳文茜訪問。(圖:Yahoo TV提供)
李連杰(右)上「茜問」接受陳文茜訪問。(圖:Yahoo TV提供)

功夫皇帝李連杰為新書「超越生死」赴台宣傳，受邀上Yahoo TV的節目「茜問」，主持人陳文茜直球發問：「怎麼練武之人卻沒有六塊腹肌？」李連杰透露自己曾因為要練出強壯的肌肉，練到幾乎沒有體脂肪，身體十分精瘦，結果沒想到元氣大傷，拍戲時在鏡頭前一鼓作氣展現肌肉後，就一口氣緩不過來直接昏倒，嚇得他再也不追求六塊肌。

李連杰說：「西方明星健美的肌肉，有的需要打針、吃藥輔助，另外外國人從小吃牛肉、黃油這種高脂高熱量食物，而亞洲人從小吃馬鈴薯、玉米、麵粉長大，原本體質就不相同，當年也曾為了在鏡頭展示肌肉，把體脂肪降到逼近為零，結果一回過頭來，直接在拍片現場昏倒，後來中醫把脈說元氣大傷，可見這方法不適合所有的人，所以我從此後再也不敢了！」李連杰還笑著說，自己現在60歲，不但沒有六塊肌，還有肚子，讓陳文茜也忍不住發笑。

李連杰跟陳文茜分享自己從小就被訓練成有計畫、有時間、有目的的人，如果認準一條路就是筆直地去達成，他因緣際會認識聖嚴法師，笑說當時自己提出了一個要求，就是單獨閉門跟法師對話，因為他想逼問聖嚴法師：「你傳道的內容、方法，你自己做得到嗎？」讓陳文茜聽了直接回應：「最後這佛法能駕馭你真的很不簡單！」李連杰也提到，自己面對死亡已經非常淡然，已經早交代太太智利，後事一切從簡，不用立碑也不用辦喪事，樹葬海葬都無所謂。

李連杰 肌肉

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