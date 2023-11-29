林青霞曝藝界黑料 曾被黑道亮「武士刀」逼拍戲

林青霞透露拍攝1987年上映的「旗正飄飄」時，曾遭3名製片持刀持槍威嚇。(取材自HKMDB)

林青霞獲頒第60屆金馬獎「終身成就獎」後，她接受TVBS「看板人物」節目專訪，透露拍攝1987年上映的「旗正飄飄」時，曾遭3名製片持刀持槍威嚇。而影帝劉德華也曾也被黑道挾持威脅拍戲。

綜合媒體報導，林青霞透露當年住在台北永康街的老街，不時被人跟蹤。有一次在陽明山拍攝「旗正飄飄」時，三名製片上山來找她軋戲，「除了我們這邊一個製片，還有外面三個製片上來，他們都帶了武士刀，我說不需要武士刀啊！但最後沒辦法了。」之後林青霞更爆出對方有槍：「槍怎麼少啊！沒少過，我現在講可不可以，現在那個幾十年過去了，應該沒問題吧！」

林青霞。（本報資料照片）

除了林青霞，劉德華也曾遭暴力威脅拍戲，盛傳他被黑社會用槍指頭逼拍「轟天龍虎會」。

據港媒報導，當時劉德華憑藉電影旺角卡門被提名最佳男主角，迎來事業巔峰，李連杰 的經紀人蔡子明嗅到商機希望邀請劉德華拍戲。不過劉德華以身上有戲約為由婉拒，沒想到蔡子明先禮後兵，竟然讓小弟掏槍指著劉德華的頭逼迫他飛往荷蘭拍攝「轟天地龍虎會」，包括劇中的劉嘉玲、成奎安、萬梓良也受到類似威脅。

劉德華被黑社會用槍指頭逼拍「轟天龍虎會」。(取材自微博)

「轟天地龍虎會」上映後票房不錯，但主要幾個演員都沒有拿到片酬．而在電影開場五分鐘，幾個主要角色就全喪命。剩下的時間就是一群配角打來打去，當時在香港 堪稱「第一爛片」，也讓劉德華的演藝事業留下汙點。