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劉亦菲化身F1賽場沙漠玫瑰 散發迪士尼公主魅力

娛樂新聞組╱即時報導
劉亦菲狀況超好現身F1大賽。(取材自Instagram)
劉亦菲狀況超好現身F1大賽。(取材自Instagram)

36歲「神仙姐姐」劉亦菲先前獲邀到阿布達比拍攝宣傳觀光旅遊廣告，她曾曬出一支花絮，率性的她在拍上半身鏡頭時，便改穿洞洞鞋，超詭異搭配引起熱議。劉亦菲26日出席當地正在舉行的一級方程式賽車大賽，再曬出一系列「度假風」美照，她身穿紅白色玫瑰花外套配襯貼身牛仔褲現身，放下一頭波浪卷髮，被稱是一朵「沙漠玫瑰」。

劉亦菲登上了《F1大獎賽官方指南》上，直接全球放送。(截自官方網站)
劉亦菲登上了《F1大獎賽官方指南》上，直接全球放送。(截自官方網站)

劉亦菲10月曾分享到阿拉伯聯合大公國首都阿比達比拍廣告的照片，所曬出的Vlog影片中，看見她在不同地點，分別換上了多套華服，共引來超過500萬點閱觀看。此次出席一級方程式賽車大賽期間，仍不忘於社交媒體上分享美照，可看出比多年前演出《天龍八部》黃姑娘及《神鵰俠侶》小龍女時成熟得多。

劉亦菲狀況超好現身F1大賽。(取材自Instagram)
劉亦菲狀況超好現身F1大賽。(取材自Instagram)

目前F1官方曝光將出席的名單，包括足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）、德布勞內（Kevin De Bruyne）、網球甜心莎拉波娃（Maria Sharapova）、影星則有「雷神」克里斯漢斯沃（Christopher Hemsworth）、「神射手」奧蘭多布魯（Orlando Bloom），劉亦菲是唯一的亞洲臉孔，粉絲忍不住大讚：「不愧是迪士尼公主」、「妥妥的國際巨星等級」、「劉亦菲真的頂」！

劉亦菲 賽車 C羅

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