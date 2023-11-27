梁洛施宣布全面復出 3子鼓勵拍戲：不想看我孤伶伶

梁洛施宣告自己已全面復出，將全力投入工作。(取材自微博)

復出拍戲的港星梁洛施，日前出席聖誕亮燈儀式，談到三個兒子的近況，表示「他們都鼓勵我回歸工作」，還說不想見到她孤伶伶一個人。梁洛施更直言自己現在是全面復出投入工作。

點燈儀式當晚，尖沙咀海風強烈，梁洛施眼睛進了沙不斷流淚，但回歸工作的她看起來心情很好，不忘宣傳最近出演的新電影「爆裂點」。她說，近日一直忙於宣傳，聖誕節 不打算出遊，但是希望帶三個兒子去看自己的新電影。

梁洛施並指出，現在自己已全面復出，啟動「Turbo」投入工作，將接新廣告及電影。被問到退圈多年再復出會不會不習慣？她笑著說表示自己能熬也不怕曬，之前拍「爆裂點」被要求曬黑一些，她沒有抗拒，用了十多組燈照射皮膚，最後皮膚都曬傷了，兒子反而說黑皮膚比較陽光。

據悉，梁洛施2007年在拍攝「神鬼傳奇3」時和李澤楷交往，2008年3月初兩人戀情曝光。2009年傳出產下一子，接著在2010年產下一對雙胞胎男嬰，2011年2月26日梁洛施突然宣告與李澤楷分手，表示孩子將共同撫養。她在2013年復出拍攝張艾嘉 執導電影「念念」，但卻鮮少出現在螢光幕前，直到2018年才在香港 演藝圈漸漸露臉。

不久前，李澤楷被爆與小26歲的港姐郭嘉文分手，還傳出復合梁洛施、懷上第四胎，不過梁洛施借用兒子的話否認，暗示自己仍是單身。兩人對於復合傳聞始終沒有回應。