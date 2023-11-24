李思思離職央視40天 走下坡？掙大錢？

李思思從央視離職後，很多人都關心她去哪了？(取材自微博)

前央視知名主持人李思思上個月傳出從央視離職，當時，她以「開啟新的挑戰」回應網友。近日，有網友在河南 某購物廣場看到李思思在主持開幕儀式，引起群眾圍觀。有網友質疑她「走下坡了嗎？」也有人說她至今已主持了三場商演「賺了不少」。

李思思從央視離職已有一段時間了，很多人都關心她去哪了？網友發現，李思思這段時間其實挺忙的，40天中，李思思共主持了3場商演，包括11月3日在杭州主持時尚 活動大典；11月13日在成都主持太陽能慶典活動，以及日前在河南新鄉主持購物廣場開幕活動，行程可說是滿檔。

有網友質疑李思思頻頻主持商演活動，「是開始走下坡了嗎？」但也有網友表示，「合法賺錢不丟臉」，還說這三場商演，應該讓她掙了不少錢。

據悉，曾多次主持春晚的央視主持人李思思，10月間在社群平台發文，「難捨最是揖別日；絲絲楊柳謝東風；十三載奮鬥，感恩所有；啟前路風景，沐光而行」，宣告從央視離職。

當年，李思思以26歲的年齡成為了春晚史上最年輕的女主持人，並從2012年到2016年連續5年主持春晚，至今她共主持過9次春晚，她因業務能力出眾，EQ高而廣受讚譽。