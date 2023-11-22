白鹿示範拍美照 張凌赫變「撕漫男」

白鹿(右)與張凌赫的古裝劇「寧安如夢」劇照。(圖：愛奇藝國際站提供)

古裝劇「寧安如夢」由白鹿、張凌赫、王星越等主演，近期加更後直衝愛奇藝人氣榜TOP1，白鹿和張凌赫也兌現自己的破萬承諾。白鹿跳插秧歌「好運來」，張凌赫則唱了白鹿演唱的戲劇插曲「雪季 」，兩個人無包袱的表演都成功逗樂網友。

預告中，張凌赫在海灘完成幫白鹿拍攝美照任務。說到張凌赫的拍照技術，白鹿直言，「我不太信」。果真拍完之後，讓白鹿傻眼無語，直接現場示範如何拍照給張凌赫看，隨手一拍就拍出「撕漫男」氛圍感的絕美照。她還要觀眾評理，「看看他幫我拍的，跟我幫他拍照片」。兩人鬥嘴互嗆的可愛互動，讓粉絲嗑到不行，還為兩人謝危、姜雪寧的CP名取作「寧哪危」，相當幽默可愛。

另外，白鹿、張凌赫兩人在訪問中的默契考驗相當順利。問及張凌赫曾說自己長得像三位國際知名男演員，白鹿毫不猶豫選出「木村拓哉」、「李敏鎬」、「言承旭」，挑戰成功，默契絕佳。

花絮片段還曝光了王星越試圖喂白鹿吃「懲罰惡搞美食」，張凌赫發現馬上吃醋阻止。白鹿撒嬌表示，想看王星越吃，只好由王星越獨自吞掉。

近期釋出的訪問中，白鹿、張凌赫、王星越等人一起受訪，被問及角色前後反差非常大的是誰，除了王星越其他三位演員都認為自己角色反差超大。訪到一半，張凌赫問王星越為何突然臉紅，王星越竟然支支吾吾說是因為白鹿催促他回答才這樣，讓張凌赫都害羞到遮臉猛笑。