嚴師成李連杰的惡夢 女兒卻也是他的老師
「功夫皇帝」李連杰「超越生死」講座前進台北教育大學，吸引一堆年輕學子來聽講，陪他出席的女兒Jane照樣吸引不少目光，他直呼Jane「是我最乖的女兒，也是我的老師之一，她剛剛在哈佛畢業，跟我共同走過了很多。」
在一堆學子前，李連杰特地提到過去和老師之間的關係，年少時受到「勤教嚴管」曾讓他心理壓力超大，甚至到了在香港影壇成名後，午夜夢迴仍會嚇醒，但有的老師現在跟他維持很好的交情。他從在大陸的武術冠軍到揚名影壇，因為碰上大災難能死裡逃生，現在努力做慈善、宣揚佛法，人生經過很多轉折，他笑言：「我書裡寫了25年的心得，我現在是60歲，主辦單位安排的跟學生訪談時間20分鐘，我想，哇，1分鐘要講掉1年呀，怎麼有辦法用快一點的方法讓同學們明白？」他認為現代社會資訊太多，但不一定所有資訊都適合每個人，大家需要尋找適合自己的來接收，每個人的體悟也不一定會相同。
來台灣的這幾天活動之中，李連杰與利智所生的大女兒Jane都陪伴在他身邊，在言談之中，李連杰也掩不住對她的驕傲。Jane在哈佛完成學業，從小就跟隨李連杰參加過一些國際活動，李連杰坦言成立「壹基金」也是用了Jane的生日，稱讚她從小成績就不錯，很乖，或許因此在書裡對她提到的沒那麼多，但Jane的表現讓他自豪，也感嘆過去忙拍戲，少陪在她的身邊，現在選擇要跟女兒們做朋友。台下的觀眾也很好奇他的教養之道，使Jane也成了講座上的另一焦點。
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