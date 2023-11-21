嚴師成李連杰的惡夢 女兒卻也是他的老師

李連杰將人生的體悟與智慧和學子們分享。記者王聰賢／攝影

「功夫皇帝」李連杰 「超越生死」講座前進台北教育 大學，吸引一堆年輕學子來聽講，陪他出席的女兒Jane照樣吸引不少目光，他直呼Jane「是我最乖的女兒，也是我的老師之一，她剛剛在哈佛畢業，跟我共同走過了很多。」

在一堆學子前，李連杰特地提到過去和老師之間的關係，年少時受到「勤教嚴管」曾讓他心理壓力超大，甚至到了在香港 影壇成名後，午夜夢迴仍會嚇醒，但有的老師現在跟他維持很好的交情。他從在大陸的武術冠軍到揚名影壇，因為碰上大災難能死裡逃生，現在努力做慈善、宣揚佛法，人生經過很多轉折，他笑言：「我書裡寫了25年的心得，我現在是60歲，主辦單位安排的跟學生訪談時間20分鐘，我想，哇，1分鐘要講掉1年呀，怎麼有辦法用快一點的方法讓同學們明白？」他認為現代社會資訊太多，但不一定所有資訊都適合每個人，大家需要尋找適合自己的來接收，每個人的體悟也不一定會相同。