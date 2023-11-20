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李連杰與女兒深聊 才驚覺自己是「失職爸爸」

記者黃保慧／綜合報導
李連杰承認自己有段時間是個失職的爸爸。(記者吳致碩／攝影)
李連杰承認自己有段時間是個失職的爸爸。(記者吳致碩／攝影)

60歲「功夫皇帝」李連杰近日帶著大女兒Jane亮相，分享學佛心路歷程，以及陪伴小女兒Jada深受憂鬱症所苦的過程，然而李連杰在一晚和Jane對談過程突然醒悟：「我怎麼是這樣的人！」

李連杰與妻子利智育有兩個女兒Jane和Jada，兩位小孩都很優秀，她們不僅遺傳媽媽的美貌，大女兒還是哈佛大學高材生，小女兒Jada則是在美國知名高中「菲利普斯學院」就讀。但Jada 7歲開始深受憂鬱症所苦，他身為一個父親束手無策，問了大女兒被回：「因為你忙慈善啊，妹妹只跟我聊。」他開始嘗試了解憂鬱症的狀況。

後來小女兒嘗試找心理方法，試了三年，可是這種模式像維他命、止痛藥，只解決一部分，所以Jada 13歲時便向李連杰表示：「想學佛」，透過信仰的開脫，解決心中所苦，解決根本問題。

至於大女兒在書中沒寫太多，李連杰解釋原因：「因為太乖了。」他透露前兩天他們談心到晚上11時，才知道自己有段時間是個失職的爸爸，當時他整天不回家，每天公益、慈善，連女兒的朋友、喜歡的顏色、衣服都不知道，「她舉了五個例子我不知道，完了！我真不知道」。

他突然頓悟忽略了身邊的人，除了跟女兒道歉，他也反思：「可能有一個原因是因為我2歲沒父親，對父親沒概念，以為把硬件照顧好，但還是需要軟件，所以我永遠檢討自己。」接著對著坐在台下的Jane喊話：「女兒，對吧！現在做朋友。」女兒也以微笑行禮方式回應，獲得全場鼓掌。

李連杰 憂鬱症 哈佛大學

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