我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張忠謀夫人張淑芬逛聯合廣場 稱舊金山是第二喜歡的城市

拜習會溫馨時刻 拜登打開iPhone問習「你認識這個年輕人嗎？」

狗仔驚爆楊紫已有男友？網點名這個男星

娛樂新聞組／綜合報導
楊紫被狗仔爆料並非單身。(取材自微博)
楊紫被狗仔爆料並非單身。(取材自微博)

一線女星楊紫曾演過許多膾炙人口的電視劇，人氣一直很高。最近，有傳聞稱楊紫並非單身，並與男友同住一個小區。消息一出，引發網友熱議，並紛紛揣測她的男友是誰，最後推斷曾與她同吃一塊蛋糕的劉學義可能性最大。

劉學義曾被拍到和楊紫同吃一塊蛋糕。(取材自微博)
劉學義曾被拍到和楊紫同吃一塊蛋糕。(取材自微博)

最近，狗仔「追瓜少年」在直播中爆料稱，楊紫已有男友，並和對方住在同一個小區。雖然楊紫某粉絲團帳號「紫米傳聲筒」在第一時間回應此傳聞是假的，但還是擋不住網友發揮柯南辦案精神，從張藝興、鄧倫、李現、鄧為再猜到劉學義。

據悉，楊紫公開過的唯一一個男友是秦俊杰，當時他們的戀情十分高調，網友也認為兩人很般配。但沒想到秦俊杰和張雪迎的「胡辣湯」事件，成為兩人分手的引爆點。 

之後數年，楊紫緋聞不斷，但她本人對於傳言卻始終保持沉默，並專注於事業，但外界對於楊紫的感情生活依舊相當好奇。

狗仔「追瓜少年」的爆料燃起了網友的「八卦魂」，並分析堆斷出，唯一符合條件、又與楊紫有密切來往的正是主演武俠劇「少年歌行」走紅的劉學義，他倆曾合作過「誅仙‧青雲志」、「龍珠傳奇」、「天乩之白蛇傳說」等。

據了解，兩人曾一起乘坐摩天輪、同吃一塊蛋糕，還被拍到戴同一款太陽眼鏡，但兩人對於緋聞始終不曾進一步說明。

緋聞 八卦 鄧倫

上一則

趙雅芝曬70歲美照 網讚凍齡：醫美都做不到

下一則

揶揄威爾史密斯獲好評 吉米將4度主持奧斯卡

延伸閱讀

狗仔驚爆「楊紫已有男友」 網友點名這個男演員…

狗仔驚爆「楊紫已有男友」 網友點名這個男演員…
楊紫新劇「國色芳華」二搭李現 粉絲爭番位開撕

楊紫新劇「國色芳華」二搭李現 粉絲爭番位開撕
楊紫、李現新劇二搭… 粉絲卻為番位開撕 網友轟鬧劇

楊紫、李現新劇二搭… 粉絲卻為番位開撕 網友轟鬧劇
「童顏CP」粉注意… 楊紫、李現確定二搭 「國色芳華」續前緣

「童顏CP」粉注意… 楊紫、李現確定二搭 「國色芳華」續前緣

熱門新聞

小勞勃道尼的「鋼鐵人」已從漫威退場。（圖：迪士尼提供）

鋼鐵人、黑寡婦回歸「復仇者5」？漫威執行長首度回應

2023-11-08 21:57
孫儷（右）曬與陶昕然（左）合照秀好姊妹情。（取材自微博）

「聽到安陵容眼睛都亮了」…孫儷叫女兒起床就靠她

2023-11-11 08:00
梁朝偉演出陳奕迅「社交恐懼癌」MV。圖／環球音樂提供

梁朝偉住日本20年 卻拒學日文親吐原因

2023-11-12 09:17
楊紫瓊成為法國知名品牌全球大使，卻引發爭議。（取材自Instagram）

金獎影后楊紫瓊官宣新身分 遭網砲轟「對你太失望」

2023-11-10 20:57
許凱、景甜在新劇中相愛相殺，上演一場虐戀。(取材自微博)

古裝新劇「樂遊原」有多虐？許凱：連續大哭一個星期…

2023-11-07 08:00
「火雲邪神」梁小龍近日多次大爆「功夫」鮮為人知的內幕。(視頻截圖)

「火雲邪神」再爆「功夫」內幕 自稱一腳踢到星爺下跪？

2023-11-14 08:00

超人氣

更多 >
拜習會談4小時 習否認2027年或2035年對台動武

拜習會談4小時 習否認2027年或2035年對台動武
既然到了加州…葉倫接機習近平前 先去吃了這家店

既然到了加州…葉倫接機習近平前 先去吃了這家店
4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」

4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」
習近平來了 紅旗大專車險撞上美國禮兵

習近平來了 紅旗大專車險撞上美國禮兵
「世上最美銀杏樹」在這裡 歷經800年風霜 遊客慕名而來

「世上最美銀杏樹」在這裡 歷經800年風霜 遊客慕名而來