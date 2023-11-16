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劉亦菲果然大方 新劇殺青送劇組一人一LV

娛樂新聞組／綜合報導
劉亦菲主演的「玫瑰故事」近日殺青。(取材自微博)
劉亦菲主演的「玫瑰故事」近日殺青。(取材自微博)

女星劉亦菲因外型冷豔、氣質清新，被廣大粉絲封為「神仙姐姐」。近日，劉亦菲主演的電視劇「玫瑰故事」殺青，她不但慷慨地請劇組人員喝奶茶，還大手筆送出LV精品給劇組每個主創，被網友大讚「果然是神仙」。

劉亦菲、佟大為主演的新戲「玫瑰故事」在歷經五個月的拍攝，日前終於在上海殺青。隨後，有參與群演的網友分享了劇組工作人員抬著蛋糕慶賀殺青的照片，而在殺青當天，劉亦菲自掏腰包請全劇組的工作人員喝奶茶，並給劇組每個主創送名牌精品，據傳是LV包包。

網上傳出工作人員拎著精品品牌牌紙袋的照片。(取材自微博)
網上傳出工作人員拎著精品品牌牌紙袋的照片。(取材自微博)

從網上流出的照片可見，工作人員雙手拎著滿滿的紙袋，正是LV的包裝袋。有網友看了大呼羨慕，紛紛發問神仙姐姐下一個劇組在哪裡，要提前去應聘，還有網友讚劉亦菲是「善良又大方的漂亮姐姐」。

其實，這不是劉亦菲第一次送名牌精品給給劇組人員，她去年殺青「夢華錄」時，也送了主創團隊人人一份LV精品。主演之一的柳岩曾在受訪時表示，「劉亦菲真的很用心，她給主創團隊還有我們對手的演員，都準備了不一樣的禮物，我和林允收到的是項鍊，我們當時都驚呆了。」

據悉，劉亦菲手握全球五大精品品牌代言，LV是其中之一，她曾在主演的電視劇「去有風的地方」中，讓品牌包包多次入鏡，如今又大手筆贈禮，或網友稱讚「不愧是盡職代言人」。

劉亦菲

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