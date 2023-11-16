金莎小19歲男友被說「吃軟飯」 回應：我愛莎莎，時間能證明…

金莎(右)帶著小19歲的男友參加了戀愛實境秀，引來不少爭議。(取材自微博)

42歲的大陸女星金莎，近日帶著小19歲的男友孫承瀟參加了戀愛實境秀「愛的修學旅行」，引發網友狠酸「看起來像是媽媽帶著兒子」，孫承瀟更被質疑「吃軟飯」。近日，他回應了網友的批評。

孫承瀟坦承，被說成吃軟飯，自己也會感到焦慮，但他表示自己非常愛金莎，只能做好自己，無法管別人的看法。「一開始我確實非常焦慮，因為我和一位當年的『國民女神』交往…人們可能會認為我是為了利益而追求她，但我真的非常愛她，我會照顧她，為她做飯，我只能做好自己。」

孫承瀟並表示要相信時間會證明一切。

他還對金莎表示，「有你在我身邊，我感到更安心。希望我們能過好自己的生活，希望每天都能減少煩擾和壓力。」

此前，金莎曾在個人社交帳號上回應戀情爭議，表示，「我的人生編劇是我自己，只想認認真真看當下」，還希望網友給自己社恐的男友多一點時間，「對社恐的瀟瀟稍微友善一點點，不是說學表演的人就不可能社恐，再給一點點時間」。

據悉，最近金莎帶著23歲新人演員孫丞瀟參加節目，結果遭到一些網友質疑孫丞瀟是在裝天真，以此博得金莎的好感，認為他對金莎沒有真正的感情。對此，孫丞瀟在社交媒體上回應稱，他對於面對前輩和鏡頭時，確實會感到緊張，但他對金莎的愛是真的。