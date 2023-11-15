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觀影說劇／年代傳奇劇「珠江人家」 曹駿首穿戲曲女裝

娛樂新聞組／綜合報導
粵產年代傳奇劇「珠江人家」劇中，曹駿(圖上)飾演太平年班名角金慧榮。（取材自羊城晚報）
粵產年代傳奇劇「珠江人家」劇中，曹駿(圖上)飾演太平年班名角金慧榮。（取材自羊城晚報）

粵產年代傳奇劇「珠江人家」正在廣東衛視播出，收視率一路飆升。劇中，由陳山河（楊爍飾）、陳衛（張翰飾）、陳立夏（郭曉婷飾）三兄妹人生故事牽引出的粵藥、粵菜、粵劇三大行業吸引了眾多目光。飾演太平年班名角金慧榮的曹駿表示，「20年後，我又演了一回『寶蓮燈』」。

羊城晚報報導，曹駿飾演的是太平年班名角金慧榮。戲台上，他技藝高超、名聲響亮；戲台下，他積極投身革命事業，放眼廣闊天地。該劇播出後，金慧榮的理想主義精神感召了無數青年人，他與陳立夏的愛情故事也牽動人心。

劇中，飾演曹駿師父的是廣州粵劇院總經理兼藝術總監、廣州劇協主席歐凱明。曹駿此前從未接觸過粵劇表演，歐凱明提供了許多幫助。曹駿說：「我看過歐老師的粵劇表演視頻，能唱能打。接觸之後，我感受到他的耐心與包容。我雖然演旦角，他是文武生，但他不僅教我粵劇常識，還教我台上的精氣神，例如，提醒我眼睛跟著手動。」

曹駿回到飯店還會研究劇中所涉的粵劇視頻，反覆琢磨，「掌握得差不多了，我們會在開拍前排練強化」。

在曹駿看來，演旦角最難過的是形體關，「得靠練功，很難速成，一個動作做錯，就不像樣了」。至於很多人擔憂的演唱環節，「為了保證專業度，我雖然背熟了粵劇唱詞，但收音是由專業粵劇演員配音完成的」。

由於專攻旦角，曹駿在劇中舞台上以女裝示人。他說：「這是我第一次穿戲曲女裝、化女妝，裝扮完後很驚喜，迫不及待想登台唱戲。」

粵劇舞台拍攝，也讓曹駿找到了回憶。眾所周知，他是童星出身，曾在電視劇「寶蓮燈」裡飾演沉香。在「珠江人家」中，他嘗試了粵劇版「寶蓮燈」。不過，演的是三位聖母，郭曉婷則飾演沉香。

曹駿說：「這場戲與陳立夏和兩位哥哥相認有關，非常重要。對我而言，時隔多年再演『寶蓮燈』，很有緣分。」

「珠江人家」的戲分大多是在橫店拍攝。對於拍攝尾聲時踏上嶺南大地拍戲，曹駿感到興奮：「進入廣州、佛山的建築裡拍戲，讓我瞬間找到感覺，相信我們的故事在這裡真實存在過。」雖然，僅在廣東拍攝半個月，時間短暫讓曹駿有些許遺憾，但是，這段經歷讓他真切地體味了廣東精神：「大家奮勇向前、互幫互助，為了美好生活拚盡全力，還有煙火氣、人情味。」

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