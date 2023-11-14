伊能靜兒子3年讀完大學 報喜「這是我最好的一生」暖哭一票網友

伊能靜發文報喜，開心透露兒子3年就完成4年的學業，已可以畢業。(取材自微博)

伊能靜與哈林（庾澄慶）的21歲兒子小哈利 （庾恩利）很有藝術天分且才華洋溢，目前就讀紐約大學 帝勢藝術學院導演系的他，近日傳出已經修完學分可以畢業了。對此，伊能靜則開心分享這份喜悅，一席話暖哭網友。

伊能靜今在微博 發文，透露兒子庾恩利用三年時間讀完四年的大學，大讚「他依然是那個，非常清楚自己在做什麼的孩子。」她表示聽聞兒子畢業後將實習、找工作的消息，心裡的感覺「有一種心間完全打開的鬆弛，彷彿空氣可以穿透心臟，在哪裡裝載了許多與他的過往，厚重卻也輕盈。」她感性提到，過往參與了兒子的每一個成長時刻，坦言回憶沒有感傷，而是全然的平靜與喜悅，「未來他將和我完全平等的去規畫自己的人生，照顧他的責任，將徹底轉化為永恆的守護者，不可逾越。」

面對一個兒子大學已經要畢業，而女兒還在小學，伊能靜則直言，「這條路我能體會兩次，在完全不同的年齡，上帝給我的生命體驗真的太豐厚了。」而她也想起小時沒人陪時就會到天文台看星星的自己，「兩個星空剎時重疊，在那一瞬間我心中了無遺憾，我知道這是我最好的人生了。」

發文一出，引來上千位網友狂讚伊能靜：「獨立，又彼此溫暖，最好的親子關係」、「做了媽媽的人才體會到你是多稱職的媽媽」、「溫暖的文字，看著都幸福」、「真好，你的文字讓我覺得平和又有力量，都是滿滿的愛溢出來」、「為人父母看完都會有感觸」、「強大的媽媽」。

伊能靜微博全文如下