伊能靜兒子3年讀完大學 報喜「這是我最好的一生」暖哭一票網友
伊能靜與哈林（庾澄慶）的21歲兒子小哈利（庾恩利）很有藝術天分且才華洋溢，目前就讀紐約大學帝勢藝術學院導演系的他，近日傳出已經修完學分可以畢業了。對此，伊能靜則開心分享這份喜悅，一席話暖哭網友。
伊能靜今在微博發文，透露兒子庾恩利用三年時間讀完四年的大學，大讚「他依然是那個，非常清楚自己在做什麼的孩子。」她表示聽聞兒子畢業後將實習、找工作的消息，心裡的感覺「有一種心間完全打開的鬆弛，彷彿空氣可以穿透心臟，在哪裡裝載了許多與他的過往，厚重卻也輕盈。」她感性提到，過往參與了兒子的每一個成長時刻，坦言回憶沒有感傷，而是全然的平靜與喜悅，「未來他將和我完全平等的去規畫自己的人生，照顧他的責任，將徹底轉化為永恆的守護者，不可逾越。」
面對一個兒子大學已經要畢業，而女兒還在小學，伊能靜則直言，「這條路我能體會兩次，在完全不同的年齡，上帝給我的生命體驗真的太豐厚了。」而她也想起小時沒人陪時就會到天文台看星星的自己，「兩個星空剎時重疊，在那一瞬間我心中了無遺憾，我知道這是我最好的人生了。」
發文一出，引來上千位網友狂讚伊能靜：「獨立，又彼此溫暖，最好的親子關係」、「做了媽媽的人才體會到你是多稱職的媽媽」、「溫暖的文字，看著都幸福」、「真好，你的文字讓我覺得平和又有力量，都是滿滿的愛溢出來」、「為人父母看完都會有感觸」、「強大的媽媽」。
伊能靜微博全文如下
不久前兒子対我說，學校通知他學分已經修完、可以畢業了。 在紐約大學導演系（NYU Tisch ）用三年時間讀完四年的大學，他依然是那個，非常清楚自己在做什麼的孩子。
彷彿才剛送他去學校，如今我有了一個大學畢業的孩子，腦中晃過他還在懷裡的樣子，時間荏苒，他已經成年了。
而我完也成了做母親放手的過程，從新手媽媽到共同成長的洗禮中畢業，未來他將和我完全平等的去規劃自己的人生，照顧他的責任，將徹底轉化為永恆的守護者 ，不可逾越。
在他身上，我經驗了太多人生第一次的經驗，無條件的愛，無數快樂的記憶，也有艱難的時刻。 而此刻，我又再一次體驗了從來沒有體驗過的一種欣慰感，我問他畢業怎麼想，他說他跟教授討論把他想拍的片子拍完，也會開始實習找工作，即使現在 落筆，我都有一種心間完全打開的鬆弛，彷彿空氣可以穿透心臟，在哪裡裝載了許多與他的過往，厚重卻也輕盈。 從幼稚園到大學，回憶收成了一個小盒子，沒有感傷，而是全然的平靜與喜悅。 能參與另一個生命的成長，上天待我們真的太好了，竟然會願意將創造人類的過程，交付給自私渺小的我們，使人類學會了更大的愛與最高級別的自己。
今早女兒醒來從她房間跑來抱我，跟我說，媽媽我可以永遠跟你在一起嗎？ 我抱緊她親吻，我說只要你願意，媽媽就會永遠都在。
一個兒子大學已經要畢業，而女兒還在小學，沒有一個孩子是完全同樣的經驗，這條道路我能體會兩次，在完全不同的年齡，上天給我的生命體驗真的太豐厚了。
上次直播，我憶起去年去法國酒莊，在滿天的星空下，無光害的葡萄園裡，無須仰頭就能看見天空中的獵戶星座、天狼星、大熊星座、小熊星座。 生命以如此肥美的方式賦予我一生，我想起小時候沒有人陪伴時，就會自己跑去天文台看星星的自己，兩個星空剎時重疊，在那一瞬間我心中了無遺憾，我知道這是 我最好的一生了。
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