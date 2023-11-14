我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麵包袋五顏六色標籤藏「密碼」 一看就懂

川普親姊陳屍紐約公寓享壽86歲 曾批弟「虛假殘忍、不值得信賴」

劉詩詩斷崖式衰老？ 網抱不平

娛樂新聞組／綜合報導
劉詩詩發出當天的官方照，打臉「斷崖式衰老」說法。（取材自微博）
劉詩詩發出當天的官方照，打臉「斷崖式衰老」說法。（取材自微博）

因電視劇「步步驚心」暴紅的大陸女星劉詩詩，在2015年嫁給台灣男星吳奇隆，生下兒子「步步」後，淡出演藝圈，被網友戲稱「事業佛系」。近日，劉詩詩出席品牌活動，遭到微博營銷號狠批「斷崖式衰老」，還說她咖位被降，讓粉絲氣炸了。

劉詩詩氣質溫婉，是演藝圈中公認的清新派。她在2019年生下兒子後復出，至今雖然只接演了四部戲，但在時尚圈中，依然是品牌爭相邀約的寵兒。

近日，身為時尚品牌香奈兒的形象大使的她，被發現在深圳鋪大樓品牌廣告上，與同為大使的王一博、周迅、井柏然等人相比，她的名字明顯小了很多，引起粉絲質疑品牌方「不平等對待」，對劉詩詩不尊重。

對此，有網友表示，劉詩詩的名字較小是有原因的，還狠批劉詩詩是「斷崖式的衰老」，皺紋法令紋都很明顯，相比楊冪、趙麗穎，劉詩詩狀態明顯不給力，資源自然大降。

不過，這種說法卻引來大批粉絲怒轟，「為了黑而黑有意思嗎」、「不要在這裡製造焦慮了」、「這樣叫衰老也太扯了」、「這狀態比我這個沒生過孩子的都更好」。

據悉，劉詩詩出道以來，一直將演藝重心放在戲劇，鮮少上綜藝節目，被外界批評「事業佛系」，對此，她接受雜誌專訪時，吐露是因為知道自己反應慢，有自知之明。坦率回答獲得許多網友讚賞。還有人說，劉詩詩多年來靠的是作品和演技，「能一直維持當演員的初心，才是真正的演員」。

劉詩詩 時尚 周迅

上一則

窗簾沒拉 陳牧馳「肌」情全都露

下一則

同行不相忌 布蘭妮讚泰勒絲「當代指標女歌手」

延伸閱讀

劉詩詩遭酸「斷崖式衰老」 生圖曝光「網友這麼說…」

劉詩詩遭酸「斷崖式衰老」 生圖曝光「網友這麼說…」
趙麗穎看演唱會洩蜜？ 傳王一博「戴假髮」相伴

趙麗穎看演唱會洩蜜？ 傳王一博「戴假髮」相伴
王一博「戴假髮」和趙麗穎一起看演唱會？ 粉闢謠：離了大譜

王一博「戴假髮」和趙麗穎一起看演唱會？ 粉闢謠：離了大譜
趙麗穎自拍私下清涼穿搭 露驚人「排骨胸」粉絲心疼

趙麗穎自拍私下清涼穿搭 露驚人「排骨胸」粉絲心疼

熱門新聞

小勞勃道尼的「鋼鐵人」已從漫威退場。（圖：迪士尼提供）

鋼鐵人、黑寡婦回歸「復仇者5」？漫威執行長首度回應

2023-11-08 21:57
許凱、景甜在新劇中相愛相殺，上演一場虐戀。(取材自微博)

古裝新劇「樂遊原」有多虐？許凱：連續大哭一個星期…

2023-11-07 08:00
林心如胸前深V開到肚臍。(圖：Bella儂儂提供)

林心如胸前開深V不藏了 談霍建華「一切會水到渠成」

2023-11-06 22:24
章子怡(左)、汪峰證實離婚。（取材自微博）

與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」

2023-11-05 22:44
孫儷（右）曬與陶昕然（左）合照秀好姊妹情。（取材自微博）

「聽到安陵容眼睛都亮了」…孫儷叫女兒起床就靠她

2023-11-11 08:00
金佩姍非常喜歡打扮。記者沈昱嘉／攝影

金佩姍是愛馬仕大戶 霸氣買8個顏色包「破了送助理」

2023-11-06 15:32

超人氣

更多 >
神經科專家做研究後 開始吃這種保健品

神經科專家做研究後 開始吃這種保健品
紐約華裔女護理占房 屋主折價出售

紐約華裔女護理占房 屋主折價出售
紐約新收容站 無證客看一眼就走人 「想回原本住的酒店」

紐約新收容站 無證客看一眼就走人 「想回原本住的酒店」
帳戶突被關？這些行為恐引銀行注意你

帳戶突被關？這些行為恐引銀行注意你
這個州是觀光勝地 也是全美最健康的州

這個州是觀光勝地 也是全美最健康的州