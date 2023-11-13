周海媚傳彩排暴怒、耍大牌 登台前被除名

周海媚爆出情緒失控，登台前被除名。(取材自微博)

現年56歲的港星周海媚近年來已將工作重心轉至中國大陸，並在北京 定居20年，不時參演劇集、綜藝、商演或直播帶貨。她日前原定出席中國年度盛事「2023大灣區 音樂匯」，不料卻傳出因為情緒失控，登台前被除名，最終沒有站上舞台。

周海媚1994年出演「倚天屠龍記」周芷若一角暴紅，被封為「最美周芷若」。她於2004年為了建築師男友移居北京，雖然兩人於2015年分手，但她一直在當地居住。

綜合港媒報導，人氣不墜的周海媚在中國工作機會不斷，日前受邀參加「2023大灣區音樂匯」，但是前一天彩排時，周海媚突然情緒失控、大發脾氣。有工作人員透露，「彩排結束後，工作人員試圖從台上扶周小姐下台時，可能觸碰到她的手臂，她突然情緒失控，不僅拒絕被觸碰，還大發脾氣，讓在場工作人員嚇壞。」

工作人員還私下議論，周海媚可能是情緒有問題，或是在耍大牌。

爆料者表示，事發翌日周海媚的情緒還未平復，更一度想缺席總彩排，後來才知原來她不願起床，還反過來質問工作人員為什麼要吵醒她。最後她遲到了兩小時，令在場所有人乾等，卻也因此激怒了主辦單位，在開場前幾小時，下令撤下宣傳海報，還被通知「不必出席」。

周海媚得知後，透過經紀人向大會道歉，並解釋自己總彩排遲到的原因，可是仍無法挽回不准出席匯演的命運。