觀影說劇／劉德華白西裝染血 陰沉狠嗆彭于晏
影帝劉德華監製主演動作片「潛行」，聚焦於警方和販毒集團鬥智鬥力的對決。劉德華在預告中顯露充滿心計和陰謀一面，身穿的白西裝還沾滿血漬，陰沉狠嗆飾演警察的彭于晏，兩人之間的對手戲張力十足。
該片集合劉德華、林家棟、彭于晏、任達華、劉雅瑟、鄭則仕等實力派演員共同演出，並由「追龍」導演關智耀執導，上演一連串爆破槍戰、公路追車等驚險刺激的動作場面。但劉德華說：「大家也可視這部電影是家庭片及友情片。」林家棟也補充說：「還多加一點浪漫。」
這也是劉德華與林家棟繼「風暴」之後，相隔十年才又再度合作。劉德華表示，林家棟的演技在處理感情上越來越好。讓林家棟也幽默接話說：「成熟了，應該要進步的，從『風暴』到現在真的變化很大，因為片酬也變高了嘛！」
但他不忘透露，劉德華對電影的精神和態度都沒有變過，「每次拍完我都會問他還有沒有改善的空間，處理的對不對，希望自己可以比之前演得更好給觀眾看。」
該片描述隱蔽的暗網成為新一代毒品販售的溫床，一批重達4噸的毒品趁著超強颱風的掩護秘密入港，準備在網絡上展開狂歡式銷售。情況緊迫，警方必須找出掌控暗網的幕後「老闆」，只能將藏身已久的臥底警員推到前線。然而，「老闆」的身分仍然成謎，臥底警員陷入危險之中，毒品網絡蠢蠢欲試，警方和犯罪集團陷入一場宿命般的對決。
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