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陸劇男星代言排行 「斷層頂流」肖戰34個奪冠

娛樂新聞組／綜合報導
「男明星代言數量排行榜」，肖戰34個代言奪冠。（圖：Boucheron提供）
「男明星代言數量排行榜」，肖戰34個代言奪冠。（圖：Boucheron提供）

「2023年陸劇男明星代言數量排行榜」近日公布，包含頂流男神肖戰以及楊洋、吳磊等人都上榜，被稱為是「斷層頂流」的肖戰，毫無懸念獲得34個代言奪冠，第10名的成毅僅獲得10個，兩人相差24個代言，顯見肖戰魅力無人能敵。

綜合媒體報導，肖戰日前才成為法國高級珠寶世家Boucheron寶詩龍全球品牌代言人，不僅許多粉絲在官博討論區曬出訂單，還有貴婦鐵粉一口氣豪砸500萬人民幣（約68.6萬美元）買下珠寶，就是為了力挺肖戰，堪稱是無人能及的號召力。

肖戰自古裝劇「陳情令」爆紅後，開啟長達六年的全盛時期，他今年作品包含「夢中的那片海」、「玉骨遙」、「驕陽伴我」，其中有兩部都在央視播出，顯見人氣備受看好。

王一博以27個代言拿下亞軍。(圖：香奈兒提供)
王一博以27個代言拿下亞軍。(圖：香奈兒提供)

王一博因為合作電視劇「有翡」，和趙麗穎傳出緋聞，包括被扒出帶同款項鍊，還被發現在綜藝節目中共同喝一碗湯。近日，網上流傳多張疑似是男星戴假髮扮女裝，偷偷和趙麗穎去看演唱會。王一博桃花旺事業也旺，以27個代言拿下亞軍。他今年以電影「無名」展現精湛演技，還同時甩去「絕望的文盲」負評，全球狂吸1.39億美元票房，實力相當驚人；

楊洋靠著超高顏值拿下許多代言。(取材自微博)
楊洋靠著超高顏值拿下許多代言。(取材自微博)

第三名則是楊洋以24個代言獲得。楊洋昔演出「微微一笑很傾城」成為男神，但近期主演電視劇「我的人間煙火」卻陷入演技爭議，被批「油膩」，劇中飾演消防員還被指出有「亂玩滅火器」不良示範劇情，瞬間惡評如潮。而近日又傳他陷入「我的人間煙火」對戲女主角，也是緋聞女友王楚然的私密照傳聞風波。即使如此，他外型帥氣，仍靠著超高顏值拿下許多代言，魅力不容小覷。

再來是以童星出身的吳磊獲得19個代言，獲得第四名，他從古裝劇「星漢燦爛」爆紅，而他的自然演技獲得許多好評；第五名則是TFBOYS隊長王俊凱獲得17個代言。

2023年男星代言排行

1：肖戰（34個代言）

2：王一博（27個代言）

3：楊洋（24個代言）

4：吳磊（19個代言）

5：王俊凱（17個代言）

6：王鶴棣、易烊千璽（15個代言）

8：龔俊、張若昀（13個代言）

10：成毅（10個代言）

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