許魏洲攜手古力娜札 「風起西州」上演甜寵變奏曲

古力娜扎（左）和許魏洲在「風起西州」上演「甜寵」變奏曲。(取材自微博)

古裝劇「風起西州」目前正在浙江衛視熱播，該劇將視角對準繁華大唐下的西域，古力娜扎和許魏洲上演「甜寵」變奏曲。

新快報報導，「風起西州」改編自小說「大唐明月」，延續前作「風起霓裳」，講述了製衣少女庫狄琉璃與懷才少年裴行儉從相遇相知到成婚之後共赴西州的故事，描摹了兩人從「兒女情長」到「心懷家國」的心路歷程。劇中，琉璃跟隨被貶抑的裴行儉來到西州，夫妻不僅要面臨宅邸與廟堂內外的危機重重，更與曲崇裕、王君孟等人相識相交。

繼「風起霓裳」之後，古力娜札和許魏洲再度牽手。劇中，娜札出演獨立堅強、臨危不懼的琉璃，娜扎解讀道，「琉璃這個角色比「風起霓裳」時期更豐富了，故事也更多樣化了。」據悉，為了更好地融入角色，娜札不惜把嗓子喊啞，也要吃透劇本。

許魏洲則飾演有著「儒將之雄」美譽的裴行儉，這次他遠赴西州，用自己的英勇與智謀破危局，護百姓，實現自己心中壯志。許魏洲說，「我也是在30到30歲邁進的一個過程，所以蠻能感受到他的心路歷程。」此番，遭遇更多打戲的許魏洲透露，「一天要換十次衣服，沉重的盔甲確實是一個困擾。」

此外，劉端端飾演曲崇裕，人稱「花孔雀」，他表示，這次與以往角色反差較大，會為觀眾呈現一種全新狀態。同時演出「風起霓裳」與「風起西州」兩部劇的趙順然，也表示自己雖然飾演的都是同一個人物李治，但在「風起西州」中所處的立場有很大改變。