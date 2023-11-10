我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加薩的短暫喘息：以色列為何同意「每日暫時停火4小時」？

以太幣大漲10%突破2000美元 貝萊德一個動作引發買盤

梁朝偉不識「色戒」老戰友 見金雞影后嚇到後退

娛樂新聞組／綜合報導
梁朝偉領取金雞獎影帝獎座後，擺出逗趣的表情。（取材自Instagram）
梁朝偉領取金雞獎影帝獎座後，擺出逗趣的表情。（取材自Instagram）

香港男星梁朝偉憑藉電影「無名」拿下「第36屆金雞獎」最佳男主角獎，成為華人電影史首位「大滿貫」三金影帝。當晚頒獎後，劉嘉玲在介紹梁朝偉與當晚拿下影后的何賽飛認識，才知兩人早在「色戒」就合作過，當認出對方後，梁朝偉後退幾步，震驚貌全被拍下。

劉嘉玲介紹何賽飛給梁朝偉認識。（取材自微博）
劉嘉玲介紹何賽飛給梁朝偉認識。（取材自微博）

微博上瘋傳一段金雞獎得獎者在後台的影片。梁朝偉憑「無名」拿下影帝後，金雞獎大會安排他和其他得奬者到後台休息，空檔接受訪問。梁朝偉與最佳女主角得主何賽飛被安排在同一間休息室，劉嘉玲見影后進來馬上引介兩人，她對梁朝偉說：「Tony，這是何老師。」何賽飛說，她與梁朝偉早就見過面，「我是在『色戒』裡背對你打麻將的人」，沒想到梁朝偉一點都記不得，露出驚訝表情還退一步。其實何賽飛在與湯唯打麻將時梁朝偉只站在後方，也難怪影帝一點印象都沒有。

何賽飛獲金雞獎最佳女主角獎。 (中新社)
何賽飛獲金雞獎最佳女主角獎。 (中新社)

「色戒」中一場湯唯打麻將的戲，何賽飛飾演牌搭子之一蕭太太。網友挖出電影中兩人同框畫面，「這一幕，今年金雞最佳男女主角」。

梁朝偉與何賽飛（圖右）在「色戒」就同框過。（取材自微博）
梁朝偉與何賽飛（圖右）在「色戒」就同框過。（取材自微博）

雖然何賽飛當年在電影中，只有幾個鏡頭，也不是主要角色，但何賽飛說，當年李安導演對她們要求非常嚴格，所以打麻將甚至成為受訓項目，李安要求她們「要打得熱絡，打得優雅，而且要打得漫不經心」。不僅如此，李安認為國民黨官員祖籍是寧波的非常多，特意要求何賽飛扮演的「蕭太太」用帶寧波腔的普通話來表演，而何賽飛出色的演技不僅打動了觀眾，也奠定了她實力派演員的地位。

梁朝偉 湯唯 國民黨

上一則

曾說不出口…莎朗史東爆剛出道時遭電影高層露下體性騷

延伸閱讀

梁朝偉遇到金雞影后嚇到後退 原來兩人在「色戒」合作過

梁朝偉遇到金雞影后嚇到後退 原來兩人在「色戒」合作過
梁朝偉拍「鹿鼎記」扮韋小寶 看6遍原著小說

梁朝偉拍「鹿鼎記」扮韋小寶 看6遍原著小說
陳奕迅「社交恐懼癌」MV 梁朝偉驚喜亮相

陳奕迅「社交恐懼癌」MV 梁朝偉驚喜亮相
梁朝偉紅毯被捕捉「同手同腳」 急對劉嘉玲做這件事

梁朝偉紅毯被捕捉「同手同腳」 急對劉嘉玲做這件事

熱門新聞

「藍甲蟲」是DC英雄片重啟後還會由原演員飾演的舊英雄。(摘自IMDb)

超級英雄風光不再 超人偕妻宣告黯然退場、將離開老巢

2023-11-03 09:38
梁朝偉得獎時，袁弘坐後排，再次命中。(取材自微博)

中國金雞獎影帝背後有個「男人」 他坐哪 前排的就得獎

2023-11-04 20:15
章子怡(左)、汪峰證實離婚。（取材自微博）

與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」

2023-11-05 22:44
楊紫(右二)搭檔小8歲范丞丞(右一)，引發網友質疑「年齡差」太大。(取材自微博)

31歲楊紫演17歲高中生… 新劇預告出爐 網友批一點都不青春

2023-11-05 20:31
侯佩岑身材姣好，臉上皮膚吹彈可破。記者葉君遠／攝影

「離開是為了更好的相遇」侯佩岑：婚姻每天都有狀況

2023-11-02 17:58
圖／擷自instagram

Lisa微博帳號被封還不夠 品牌撤照、CEO刪照又重傳

2023-11-03 13:16

超人氣

更多 >
洛杉磯華女慘遭分屍 同住父母失蹤 丈夫涉重嫌被捕

洛杉磯華女慘遭分屍 同住父母失蹤 丈夫涉重嫌被捕
這個品牌的手機超保值 安卓沒得比

這個品牌的手機超保值 安卓沒得比
「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘

「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘
銀行家花200萬買懷俄明州舊礦場 稀土價值上看370億

銀行家花200萬買懷俄明州舊礦場 稀土價值上看370億
康乃爾華生仇猶被捕 母親曾在以色列念研究所

康乃爾華生仇猶被捕 母親曾在以色列念研究所