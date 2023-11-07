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又來「旺夫」了…楊紫二搭李現破局？ 吳磊爆搶到「國色芳華」男一

娛樂新聞組 / 即時報導
吳磊近幾年人氣高漲。(取材自微博)
吳磊近幾年人氣高漲。(取材自微博)

大陸知名女星楊紫日前迎來31歲生日，曾和她合作「親愛的熱愛的」男星李現，連續6年為她獻上生日祝福。近日還傳出，楊紫將和李現二搭演出新劇「國色芳華」，但粉絲才開心沒多久，就又傳出二搭破局，男主角有可能是吳磊。

「國色芳華」是一部大女主戲，講述商戶之女何惟芳從利益交換的婚姻中和離出戶，隻身赴京，在天子近臣蔣長揚的幫助下從培育牡丹起家，帶領一眾命運坎坷的女性經營花齋，同時協助男主對抗反動勢力，共平叛亂的女性傳奇故事。

該劇未拍先火，尤其是將由哪位男演員搭檔有「旺夫體質」的楊紫，更是引人關注，包括李現、吳磊、張晚意、陳星旭、張新成、趙又廷等，都曾被點名，競爭相當激烈。其中，曾和楊紫搭檔演出「親愛的熱愛的」李現呼聲最高，傳出有望拿下角色。

這個消息讓不少粉絲開心不已，希望「童顏CP」再度合體，但近日又有消息爆出，男主角有望由「星漢燦爛」的吳磊接演。

據悉，有消息稱，投資方偏愛吳磊的原因，是因為他與楊紫同為童星出身，又是首次搭檔，話題十足，更重要的是，吳磊近年的每部戲幾乎都是高口碑、高流量。

對此傳聞，不少網友舉雙手贊成，認為「楊紫跟吳磊都是演技很好的童星，兩人合作一定超有火花」、「這是最好的人選。」但最終人選還是要等待官宣。

李現的粉絲希望看到他和楊紫二搭。(取材自微博)
李現的粉絲希望看到他和楊紫二搭。(取材自微博)
楊紫是圈內有名的「旺夫體質」。微博
楊紫是圈內有名的「旺夫體質」。微博

趙又廷 投資

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