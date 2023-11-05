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Angelababy傳拒道歉遭封殺 經紀人急尋下家「恐帶走所有資源」

娛樂新聞組／綜合報導
Angelababy觀賞瘋馬秀後，慘遭官方全面封殺。（取材自Instagram）
Angelababy觀賞瘋馬秀後，慘遭官方全面封殺。（取材自Instagram）

女星Angelababy因觀賞BLACKPINK成員Lisa演出的瘋馬秀後，慘遭中國官方全面封殺，微博、抖音、百度等平台全遭禁言，就連代言品牌的宣傳影片也被下架。如今傳出官方早就給過時間讓她公開道歉，但她遲無動作。而她的經紀人更傳已經開始在尋找下家，恐帶走所有資源。

綜合媒體報導，Angelababy觀賞瘋馬秀遭封殺後，一段錄音檔在網路瘋傳，疑似是一名Angelababy粉絲與工作室人員對話，粉絲不斷詢問「你到底是不是她工作室的人？」、「到底去沒去瘋馬秀？」、「為什麼不出來澄清？」對方則稱：「國家管控的管不了」、「只是一時的（封殺）又不是永久的」、「現在我們只能等，等能保持沉默」，由於態度消極，加上有時答非所問，讓粉絲質疑對方身分，甚至起了口角爭執。

此外，有人爆料官方在爆發風波後，曾給過Angelababy和張嘉倪向大眾道歉的機會，不過兩人遲遲不肯發聲，最後慘遭封殺。

如今更有網友爆料，Angelababy的經紀人從瘋馬秀後，已許久未更新微信朋友圈，團隊也已經沒再開工，推估經紀人已經在尋覓下家，屆時恐怕會帶走所有資源及人脈，即便Angelababy之後有望復出，恐怕難回事業巔峰。

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