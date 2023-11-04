梁朝偉奪金雞最佳男主角 史上首位華語片「三金」影帝

11月4日晚，第36屆中國電影金雞獎頒獎典禮，梁朝偉獲得最佳男主角獎。 (中新社)

第36屆中國電影金雞獎4日晚在福建廈門揭曉。港星梁朝偉 憑「無名」獲最佳男主角，達成中國金雞、香港 金像獎（「重慶森林」、「春光乍洩」、「花樣年華」、「無間道」、「2046」）、台灣金馬獎（「重慶森林」、「無間道」、「色，戒」）兩岸三地三大獎項全封帝的傳奇紀錄。

金雞獎本屆評委會評語寫道，梁朝偉在「無名」中的表演沉穩、細膩、鬆弛，把多重身分賦予人物的複雜性演繹的深刻有力，情緒表達層次豐富，人物內心情感層層遞進，文戲和武戲的精湛演繹帶給觀眾強烈的代入感，在個人的成熟表演風格中有新的突破，特授予最佳男主角獎。

「今天晚上，我覺得我是全世界上最幸福的人。」獲得最佳女主角獎的何賽飛激動落淚，但又在頒獎典禮上開懷大笑。她表示，幾十年拍攝的辛苦、創作的艱辛，在此時此刻煙消雲散。

在頒獎典禮上，演員達式常、導演翟俊傑被授予「中國文聯終身成就獎（電影）」榮譽稱號。電影「流浪地球2」獲得金雞獎評委會特別獎。

69歲高齡的演員李雪健憑電影「封神第一部：朝歌風雲」中「姬昌」一角獲得金雞獎最佳男配角。這是當晚第一個頒發的獎，李雪健十分感動。他說，想把獎分成五份，五個入圍 者是老中青三代演員，大家都很優秀，電影是集體創作的結晶，榮譽是大家的。

導演劉曉世執導的電影「長空之王」榮膺金雞獎最佳導演處女作。劉曉世說，在以後的創作中，將對自己提出更高標準的要求，始終保持對電影的敬畏和熱情。