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華人愛金條 好市多瘋搶 問題跟著來

馬修派瑞葬禮 「六人行」主角群送別 場地選擇有洋蔥

林青霞69歲依然優雅 笑看東方不敗重現江湖

記者蘇詠智／綜合報導
林青霞69歲生日，各地影迷都在社群網站上祝她健康、快樂。(取材自微博)
林青霞69歲生日，各地影迷都在社群網站上祝她健康、快樂。(取材自微博)

永遠的巨星林青霞3日歡度69歲生日，各地影迷一早就獻上祝福，雖然已經走下大銀幕近30年，多部經典名作依然令每一代的年輕觀眾臣服於她的魅力之下。而她即將在本月下旬赴台灣參加60屆金馬獎頒獎典禮，從影處女作「窗外」、紅遍台港與南韓的「笑傲江湖之東方不敗」在金馬影展都有場次客滿。

林青霞今年先是4月獲香港大學頒發社會科學榮譽博士學位，又要在金馬獎領取終身成就獎，前者是肯定她人生中經淬鍊、累積出的深厚內涵，後者則是表彰她在電影事業的輝煌成績，對她而言，2023無疑是成果豐碩的一年，也為她即將要邁向「從心所欲，不踰矩」拉起光彩的序幕。近年來的她，轉型為作家，在著作中談論和其他名人好友的相交情誼，溫暖動人，她在公眾場合每一回現身，也被認為是「優雅老去」的典範。

對於新生代的林青霞影迷而言，沒能親眼見識她在大銀幕上萬種風情，是莫大的遺憾，也難怪金馬展今年推出她的第一部電影「窗外」、榮登金馬影后的「滾滾紅塵」、再創事業高峰的「笑傲江湖之東方不敗」與難得一回從舞台劇演到電影版的「暗戀桃花源」，都成為被搶票的焦點。

「笑傲江湖之東方不敗」原本金馬影展只映一場，迅速客滿，宣告再加一場。（取材自IM...
「笑傲江湖之東方不敗」原本金馬影展只映一場，迅速客滿，宣告再加一場。（取材自IMDb)

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