張柏芝8月曾全面停工 遭瘋傳罹癌 經紀公司回應了

張柏芝被亂傳罹癌，經紀公司表示已經採取行動。（取材自微博）

43歲女星張柏芝 今年8月公司宣布她因「身體抱恙」暫時取消所有工作，港媒報導，網上傳出張柏芝罹癌，她的公司已經駁斥，並採取行動蒐證，中止無聊謠言。

張柏芝2011年與謝霆鋒 離婚後一度淡出螢光幕，2021年參加《乘風破浪的姐姐》第二季成功翻紅。8月張柏芝突然病倒，康復後，張柏芝到歐洲參加時裝周，幾乎失聲，但她仍敬業工作，沒想到此時被網友捏造她罹癌。

據港媒報導，張柏芝的公司為了維護藝人名譽權已採取行動，盼能抑止假消息亂傳。

張柏芝和謝霆鋒離婚後，一人扛起照顧兩個兒子的責任，2018年閃電宣布生下第三個兒子，但對另一半身分閉口不談，前夫謝霆鋒一度被點名有可能是三胎孩子的爸，他急忙發聲明強調「只是Lucas和Quintus的爸爸」。

近期一次訪談，張柏芝透露這輩子最恨的男人，並不是陳冠希，而是前夫謝霆鋒。她指在婚姻中流產了四次，都沒有得到謝霆鋒的關心和陪伴。她希望能夠給謝霆鋒一個完整的家庭，也希望能夠得到他更多的愛和尊重，但是謝霆鋒只是冷漠地對待她，而且在她最需要時離開，心裡的恨便油然而生。