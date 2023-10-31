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女星董璇現在顯老又憔悴 網：為了救夫苦了自己

娛樂新聞組╱即時報導
董璇(左圖)早年和佟麗婭有相似的美貎，但新劇狀態憔悴又顯老(右圖)。(取材自微博)
董璇(左圖)早年和佟麗婭有相似的美貎，但新劇狀態憔悴又顯老(右圖)。(取材自微博)

大陸女星董璇與男星高雲翔有過一段8年婚姻，男方2018年在澳洲捲入性侵事件，她當時飛到當地救人，事後高雲翔獲判罪名不成立，兩人在2019年宣布離婚。董璇恢復單身後，事業意外創下新巔峰。不過近日有網友發現，董璇老好多，整個人很憔悴，有人替她哀怨，「救夫，苦了自己也老了自己」。

由董璇主演的新劇「拆案3：黎明將至」剛上線播兩天，熱度偏低，連一些早已完結的劇集都打不過。更讓觀眾訝異「雪花女神龍」怎麼老成這樣了？劇照鏡頭下，董璇哪怕化著全妝，或經過後期優化，還是肉眼可見的憔悴、顯老，尤其是左眼的眼袋，完全遮不住。

早年，董璇與佟麗婭因相似的美貌，外界一直有聲音戲稱兩人是姊妹。兩人相差3歲，但現在，40歲的佟麗婭好像沒怎麼變，但43歲的董璇，卻明顯看出老化。

高雲翔、董璇情已逝。(取材自微博)
高雲翔、董璇情已逝。(取材自微博)

董璇前夫高雲翔2018年在澳洲拍戲捲入性侵事件，董璇散盡家產救夫，但最終結果仍在2019年離婚。

日前董璇女兒「小酒窩」7歲生日，董璇曬出慶生現場照，她前夫高雲翔也在其中。這也是高雲翔在深陷性侵案後，罕見公開與前妻、女兒一起露面。

曝光的合照中，董璇和高雲翔開心同牽愛女，還有一張是三人一起切蛋糕的照片，看起來幸福洋溢。大合照中，董璇的右邊站著父母，左邊緊挨著的便是高雲翔，雖然高雲翔戴著口罩，但還是難掩好心情。「小酒窩」則和小朋友們站在一起，其中，佟大為與關悅的兒子也一起出鏡。

高雲翔 性侵 澳洲

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