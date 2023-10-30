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陳瑤新劇再度一人分飾兩角 病嬌活潑都拿手

娛樂新聞組／綜合報導
陳瑤在「最遙遠的距離」中一人飾演兩角。(取材自微博)
陳瑤在「最遙遠的距離」中一人飾演兩角。(取材自微博)

由中國演員鍾楚曦、張雲龍、陳瑤主演的都市情感劇「最遙遠的距離」近日播出。該劇根據張小嫻的同名作品改編，講述了實力與美貌並存的設計師蘇盈和念念不忘已故前女友米素的急診科醫生秦雲生之間相互療癒、相互成就的愛情故事。陳瑤在劇中再度一人分飾兩角，飾演了雙胞胎姊妹花米素和米白，姊姊米素溫婉病嬌，妹妹米白活潑腹黑，兩個完全不同的人設引發了很多觀眾期待。

中國娛樂網報導，陳瑤在「最遙遠的距離」中飾演的米素是秦雲生的初戀，由於病情加重，米素想在最後的時間裡能和秦雲生有一個屬於他們自己的家，於是兩人找到了設計師蘇盈幫他們打造了「玻璃屋」，這座「玻璃屋」也成為了米素和秦雲生愛情的見證。

雖然米素的出場戲分不多，但陳瑤卻憑藉出色的演技將米素溫婉、病嬌的形象完美地演繹了出來。而妹妹米白的個性則和姊姊完全相反，不僅活潑開朗，面對自己喜歡的對象更是不顧一切地追愛，在追愛路上遇到阻撓時，也會展露出腹黑的一面。

姊姊溫婉病嬌、妹妹活潑腹黑，兩個性格反差如此大的角色，對於演員來講也是一個不小的挑戰，而陳瑤卻憑著優質的演技賦予了角色靈魂，將米素、米白兩個角色演繹得生動自然。而這已經不是陳瑤第一次挑戰一人分飾兩角，在前不久播出的「宿命之敵」中陳瑤便分飾了清冷堅毅的沈秋萍和嬌俏可愛的田柳，用「多面性」演技將雙面人設演繹得淋漓盡致，得到了許多觀眾的認可。

自從陳瑤出道以來，演繹了許多出圈的角色，無論是「無心法師」中的陰沉蘿莉岳綺羅、還是「櫃中美人」中乖巧可愛的胡飛鸞、亦或是「少女大人」中高冷聰慧的蘇瓷，不難看出陳瑤對於角色的選擇上從不為自己設限。可以乖巧可愛，也可以冷酷腹黑，多樣的角色展現了陳瑤的「多面性」演技，而她也憑藉著出色的演技實力吸引了眾多觀眾的關注和喜愛。

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