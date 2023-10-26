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向太直播帶貨改賣高奢品 業績打趴張蘭

娛樂新聞組／綜合報導
「向太」陳嵐直播帶貨改走高奢侈品路線。（取材自微博）
「向太」陳嵐直播帶貨改走高奢侈品路線。（取材自微博）

香港影視大亨向華強的老婆「向太」陳嵐，去年開始在網上直播帶貨，一開始賣的東西，讓許多人質疑向太自己不會用，紛紛表示「身價不符」，沒想到向太改走高奢路線，連愛馬仕都出現，還爆出當日賣了1402個，掀起討論，網友直喊「完全打趴張蘭」。

綜合媒體報導，起初向太直播帶貨時，有網友質疑貴婦去賣便宜貨，缺乏可信度，向太思考後改走高奢侈品路線。她的直播間包括LV、CHANEL甚至到愛馬仕都有，近日她直接把售價119萬8000元人民幣（約16.37萬美元）的愛馬仕「黑夜房子包」、「喜馬拉雅鱷魚皮」稀有包款拿出來賣，直播時跳出「熱賣*1402」的標語，在網上引發熱烈討論。

向太直言「配幾千萬貨也未必拿得到」，並指不用配貨，還是現貨15天內發貨，吸引一群喜歡愛馬仕的「養馬人」瘋搶，有網友驚訝「我們勤懇養馬人配一只大包至少半年，向太是怎麼做到的？「愛馬仕給她開了綠燈還是給她開了生產線呀」、「這直播路線真的選對了」、「她賣這些就對了」、「向太果然是向太，完全打趴張蘭」。

向太的兒子向佐也經營直播帶貨，屢有爭議性和討論度，繼「家人風波」後，近日在賣女裝時，他更當起模特兒現場穿出售賣的服飾；畫面裡，向佐上套了件黑色露腰短T，可能是為了搭配，向佐還找了一頂可愛的小毛絨帽。在直播團隊「好帥」吹捧中，向佐對著鏡頭展示自己的小蠻腰，還伴隨著音樂跳了一段女團舞。

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