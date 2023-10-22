元彪被粉絲追討簽名「滿臉不耐煩」 網友沒罵耍大牌反質疑這個點

元彪被粉絲追討簽名面露不悅。(視頻截圖)

現年66歲的香港 武打巨星元彪，與成龍、洪金寶、元秋、元華等同是「七小福」成員，不過，元彪自從1993年移民 後逐漸減產，直至近年主力才在內地接拍網路電影。早前有網友上傳了一段粉絲向元彪討要簽名的影片，但片中的元彪面露不悅、十分不耐煩，影片曝光後，網友卻沒有指責他耍大牌，反而質疑對方是假粉絲。

香港01報導，該網友寫道，「元彪被粉絲要簽名時，元彪看了他一眼直接走了出去，粉絲追到門口時，元彪也是無奈的給他簽了，這樣的表情你看懂了嗎？」

片中所見，一身休閒打扮的元彪在工作人員陪同下，步出酒店大堂，期間有一名男粉絲突然衝上前，並遞上紙筆，元彪看了一眼後未有理會，繼續向前行，但該名粉絲緊隨其後追上前，此時元彪眉頭緊皺，似乎非常不悅，但見粉絲鍥而不捨，元彪只好幫對方簽名，但表情似乎極不耐煩。

對此，網友不但沒有指責元彪耍大牌，反而一面倒讚好，「拿白紙簽字誰簽誰是傻子，別以為簽名沒用在別有用心的人手裡一個簽名就可以凍結你全部資產」、「拿個本子不好嘛，拿張白紙」、「好歹拿個紀念品什麼的」、「你準備個照片人家能不簽嗎，拿張破紙是假粉絲嗎」。

據悉，以動作靈活見稱的元彪曾拍過不少膾炙人口的電影，至今都是經典。