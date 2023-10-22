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拒認被星爺捧紅 「火雲邪神」：捧什麼了 周星馳能打過我嗎？

娛樂新聞組／綜合報導
梁小龍（左）與周星馳發生矛盾，兩人鬧翻。（取材自微博）
梁小龍（左）與周星馳發生矛盾，兩人鬧翻。（取材自微博）

現年75歲的梁小龍2004年以周星馳電影「功夫」重回大眾視野，以「火雲邪神」一角再次暴紅，但近日梁小龍談及與星爺的關係及往事，他拒認被星爺捧紅：「捧什麼呢，給我的片酬不夠我做一個月生意的錢。」

香港01報導指出，梁小龍曾與李小龍、成龍、狄龍一起被稱為香港演藝圈「四小龍」，1981年梁小龍因劇集「大俠霍元甲」暴紅，翌年他在「陳真」中擔正做主角，拳拳到肉的真功夫讓人大開眼界，但之後就沉寂多年。

梁小龍約90年代淡出幕前轉行從商，除了曾在國外開餐館，又曾在內地開賓館、酒樓，生意做得有聲有色；息影近20年後，周星馳多次邀請他出演「功夫」的大反派「火雲邪神」再度暴紅；但他與周星馳卻發生矛盾，公開痛批對方太虛偽，雙方徹底鬧翻。

據報導，梁小龍在近日上傳的影片透露，在片場大家都尊稱周星馳為星爺，但他就堅持不叫，只會以「導演」來稱呼對方。梁小龍認為自己不是新人，所以根本不存在「被捧」之說。

他強調不認為自己被星爺捧紅：「我不承認，我很討厭人家說什麼捧，我又不是新人」，「我真的不接受周星馳捧起我，根本就沒準備拍他的戲，捧什麼呢，給我的片酬不夠我做一個月生意的錢。」

不過他就堅持不肯透露片酬金額，但承認並不滿意：「絕對不是我想要的，但是沒辦法了，你已經工作了，已經做完了。」

言談之間梁小龍似乎諸多不滿，更揚言：「周星馳能打過我嗎？」梁小龍說，雖然周星馳功夫很好，「戲裡面我打不過他，就算周星馳在我也敢這樣子說『你能打過我嗎？』」、「我還是他老前輩啊，捧我什麼了？」梁小龍說：「功夫好過他就好過他，如果輸給他我跪在他面前！」

對於梁小龍的言論，網友就持不同意見，有人認為當年梁小龍的確憑「陳真」紅極一時，但也有人認為如果沒有「火雲邪神」大家未必仍記得梁小龍。

梁小龍在「功夫」中飾演大反派「火雲邪神」。(取材自豆瓣電影)
梁小龍在「功夫」中飾演大反派「火雲邪神」。(取材自豆瓣電影)

周星馳 香港 李小龍

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